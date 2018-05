Hoe de 19-jarige dochter van Jan Peter Balkenende er nu uitziet

In 1996 trouwde Jan Peter Balkenende met juriste Bianca Hoogendijk. Samen kregen ze dochter Amelie in 1999. Dat betekent dat hun dochter drie jaar was toen Jan Peter minister president werd van het Balkenende I-kabinet. Maar hoe ziet Amelie er eigenlijk uit?

Lees ook: Zo ziet de tweejarige dochter van Trijntje Oosterhuis er nu uit

Bianca Hoogendijk is de eerste Nederlandse vrouw van een minister-president die haar eigen naam bleef gebruiken en Amelie neemt er een voorbeeld aan. Hoewel ze nog maar 19 jaar is, gebruikt ze in het dagelijks leven de naam Hoogendijk in plaats van Balkenende.

Amelie Hoogendijk

Ze is uitgegroeid tot een prachtige, jonge vrouw die midden in het leven staat. Zo studeert ze aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam waar haar vader hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation is. Op social media steekt Amelie haar liefde voor paarden overigens niet onder stoelen of banken, waaraan je kunt afleiden dat ze graag haar tijd in de stallen doorbrengt.

Amelie in 2008 met haar vader:

Amelie nu:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte, Peter Smulders