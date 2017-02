Yes: 18-jarige Pleun wint The Voice

Gisteravond heeft de 18-jarige Pleun Bierbooms de finale van The Voice of Holland gewonnen. Na een spectaculair openingsnummer werd het alleen nog maar beter en ze liet de andere finalisten dan ook ver achter zich.

Pleun begon met het nummer Writing’s On The Wall van Sam Smith. Ook zong ze een duet met haar coach Waylon, ze kozen voor het nummer From this Moment van Shania Twain. Met haar mede-finalist Isabel en de zanger Lukas Graham zong ze het nummer 7 years. En ze zong natuurlijk haar nieuwe single: What Hurts the Most.

Een rijbewijs cadeau

Van de vier finalisten viel Thijs Pot al eerste af, daarna moest Vinchenzo Tahapary The Voice verlaten. Isabel Provoost bleek een geduchte tegenstander, maar uiteindelijk kwam Pleun als grote winnaar uit de bus.

De 18-jarige marketing en communicatie student won een platendeal, een optreden bij De Toppers en een gloednieuwe auto. Dat terwijl ze nog geen rijbewijs heeft. Haar coach Waylon heeft dan ook besloten om haar de rijlessen cadeau te doen, dat is nog eens een leuke verrassing!

Pleun was tijdens de liveshows al de grote favoriet, dat ze nu als winnares naar huis gaat is dus niet echt een verrassing. Over haar overwinning zei Pleun bij RTL Late Night: ‘Ik heb heel veel geleerd van Waylon. Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen pad volg, maar ik ben pas 18, ik moet ook nog leren wie ik nou ben. Ik wacht even af wat er allemaal gaat gebeuren.’

Lees ook:

ZIEN: Waylon is opnieuw verliefd

OEI: Guus Meeuwis stopt met ‘The Voice of Holland’

Wauw: Dit verdient Adele gemiddeld op een dag

Bron: rtlnieuws.nl / metronieuws.nl / ad.nl