Zanger Michael Ketterer, die afgelopen woensdag als vijfde eindigde in America’s Got Talent, is een dag na de finale in aanraking gekomen met de politie. Hij werd volgens de website TMZ opgepakt voor huiselijk geweld.

Lees ook: Zo ziet de 12-jarige zoon van Glennis Grace eruit

Politiebronnen zeggen dat Ketterer ruzie kreeg met zijn vrouw en dat hij haar mogelijk heeft geslagen. Agenten troffen haar zonder verwondingen aan, al had ze wel een zichtbare rode vlek op haar lichaam.

De arrestatie was volgens Ketterer een “misverstand”. Hij geeft tegen TMZ toe dat hij ruzie had en dat de politie is gebeld maar dat zijn vrouw geen aanklacht heeft ingediend. De zanger werd desondanks toch opgepakt. Hij werd later weer op borgtocht vrijgelaten.

Ketterer was een van de concurrenten van de Nederlandse zangeres Glennis Grace in de finale van America’s Got Talent. Zij eindigde niet bij de laatste vijf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michael Ketterer (@ketterermusic) op 20 Jun 2018 om 10:13 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders, Instagram