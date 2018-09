Kris Jenner wil nooit meer trouwen

Kris Jenner gaat hoogstwaarschijnlijk nooit meer trouwen. De moeder van Kim Kardashian deed de onthulling in een podcast van de bekende scheidingsadvocaat Laura Wasser.

“Zeg nooit nooit”, begint Kris. “Maar het is niet iets wat ik nog een keer zou moeten doen als ik naar mijn verleden kijk.” De momager van de Kardashians en de Jenners was van 1978 tot en met 1991 getrouwd met advocaat Rob Kardashian. Eerder zei ze al eens dat het stuklopen van dat huwelijk een van de dingen is die zij het meest betreurt in haar leven.

Caitlyn Jenner

Niet lang na haar scheiding van Rob, trouwde Kris met atleet Bruce Jenner, die tegenwoordig door het leven gaat als Caitlyn Jenner. De twee kondigden in 2013 aan uit elkaar te gaan. Ruim een jaar later was de scheiding officieel.

De 62-jarige Kris heeft sinds 2014 een relatie met de 37-jarige Corey Gamble. In augustus zat Kris op de bank van James Cordens latenightshow. Hij vroeg of Kris en Corey verloofd zijn, waarop Jenner zei dat ze daarop geen antwoord wilde geven. Dit leidde al snel tot geruchten dat het koppel binnenkort in het huwelijksbootje stapt.

