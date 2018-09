Welk nummer gaat Glennis Grace in de finale zingen?

Gaat Glennis in herhaling vallen en een nummer voordragen dat ze al eens gezongen heeft, of gaat ze America’s Got Talent verrassen en een totaal nieuwe richting op? Radio-dj’s Mattie Valk en Giel Beelen doen in het AD een voorspelling.

Beelen weet bijna zeker welk nummer de Amsterdamse gaat zingen: The Greatest Love Of All van Whitney Houston. ‘Mijn nieuwslezer Jeroen Latijnhohuwers heeft er goed bij bedacht waarom dít nummer perfect is als finalenummer op televisie’, begint de radio-dj zijn verhaal. ‘Dan zie je ook even haar kind in beeld, haar zoontje dat er straks bij is. En het nummer begint natuurlijk ook perfect, met de tekst: ‘I believe the children are the future…’’

‘En daarbij’, vervolgt de radi-dj zijn verhaal. ‘Er zitten vette uithalen in, hij is gewoon echt lekker Whitney. Glennis heeft me, toen we haar belden in de uitzending, verteld dat I Will Always Love You het waarschijnlijk niet wordt als ze Whitney gaat zingen, omdat ze hem al een keer gezongen heeft. Maar ja, je wilt toch wel zo’n dergelijk nummer horen.’

Mattie Valk

Ook Mattie Valk denkt dat het Whitney Houston wordt. Stiekem hoopt hij toch op I Will Always Love You. ‘Dat liedje onderscheidt haar. Als je dát liedje kan dragen, ben je een hele grote. En er zijn er maar weinig, durf ik zo te zeggen, die I Will Always Love You kunnen vertolken zonder eraan af te doen. En zij is wel een van de mensen die dat kan.’

Vooral de uithaal die erin zit halverwege vindt de radio-dj geweldig. ‘Eigenlijk heb ik niemand, behalve Whitney Houston zelf, dat ooit zo zien doen als Glennis. Ze kan dat op haar eigen manier, maar ook als een soort van ode aan Whitney. Dat het nummer je bijna met hetzelfde gevoel raakt. Ik hoop dat ze de kans krijgt dat in te zetten in de finale. Tot nu toe zingt ze soms wat onbekendere liedjes. Ze kan daarin wel goed laten horen wat ze kan, maar ik denk dat herkenning, zeker in zo’n finale, je alleen maar kan helpen.”

Bron: AD | Beeld: Peter Smulders