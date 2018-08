Ze mag met haar deelname aan America’s Got Talent dan wel een internationaal een miljoenenpubliek bereiken, maar zaterdagavond stond Glennis Grace ‘gewoon’ in Woerden op het podium. Saai? Nee hoor, voor Glennis is geen podium te klein.

“Het is een heel verschil”, vertelde de zangeres aan het ANP. “Maar dat maakt het niet minder leuk om hier te zijn. Het maakt mij niet uit of ik voor drie mensen sta op te treden of voor een heel gevuld Dolby Theatre.”

Hoewel Glennis nu even in Nederland is, is ze nog steeds druk bezig met America’s Got Talent. “Ik heb net nog met het managementteam in Amerika en het team van America’s Got Talent zitten bellen om te kijken welk nummer we nu gaan doen. Want dat is zo cruciaal nu, je moet zo goed nadenken wat je gaat doen en je hebt met zoveel dingen rekening te houden.”

Vrijheid

Glennis is er nog niet uit, maar de tijd dringt. “Het moet morgen of zo binnen zijn, maar ik weet het gewoon nog niet.” Het team van de Amerikaanse talentenjacht, waarin Glennis inmiddels een plek in de halve finale heeft veroverd, laat de zangeres ‘heel vrij’. “Ze geven me echt de ruimte om ook zelf met opties te komen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat ik me goed moet voelen bij een nummer. Ik doe alles met gevoel, zo ook een liedje zingen.”

Dat ze volop in de belangstelling staat, is niet nieuw voor Glennis. “Ik heb vaker dit soort aandacht gehad; in 2005 met het Songfestival, met Afscheid toen ik van de ene op de andere dag een nummer 1-hit had. Ik heb wel heel veel verschillende dingen meegemaakt waardoor er veel aandacht voor me was. Dat ik dacht: jongens, ik word mezelf nu zat, dus wat zal Nederland wel niet denken?!”

Toch geniet Glennis van alle interesse. “Het is altijd leuk als je een soort van erkenning en waardering krijgt voor hetgeen je doet. Nu hebben we de lat iets hoger gezet, nu is het Amerika. Het zijn nu heel wat landen bij elkaar die me ineens te gek vinden.” De Amsterdamse krijgt reacties uit “Brazilië, Spanje, uit Afrika, noem maar op”. “Het is echt heel veel.”

Zwart gat

Ook als ze het niet schopt tot de finale van America’s Got Talent, heeft de talentenjacht haar veel gebracht. “We krijgen nu al zoveel aanbiedingen, maar ik mag niks doen. Dus ook al kom ik niet in de finale, ik ben niet bang dat ik in een zwart gat val mocht ik de finale niet bereiken.”

Glennis vliegt op 3 september terug naar de VS, waar op 4 en 5 en 11 en 12 september de halve finales van America’s Got Talent plaatsvinden. Wanneer Glennis aan de bak moet, weet ze nog niet. Dat hangt af van de laatste kwartfinale, die deze week plaatsvindt. Naast een paar optredens in Nederland gaat Glennis “heel veel tijd” besteden aan haar grootste fan: zoon Anthony. Hij is ervan overtuigd dat zijn moeder eind september het dertiende seizoen van America’s Got Talent op haar naam schrijft. “Hij was heel duidelijk, hij weet het zeker.”

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte