Chantal Bles bang voor ‘alles wat ons mannetje nog te wachten staat’

Chantal Bles en haar man Robert Doornbos krijgen in deze zware periode ‘energie, liefde en kracht’ van hun pasgeboren zoontje. Op Instagram plaatste de styliste een emotioneel bericht waarin ze laat weten bang te zijn voor alles wat haar zoontje te wachten staat, nu het dochtertje Jada (2) van Bles en haar man ernstig ziek is.

‘Eerlijk gezegd was ik een beetje bang’, schrijft ze bij een foto van haar samen met Doornbos en hun pasgeboren zoontje Josh. ‘Voor alles wat ons mannetje te wachten staat. Wat ons te wachten staat. En vooral wat onze Jada te wachten staat.’

Vervolgens laat Bles weten dat haar zoontje waarvan ze woensdag beviel, vooral veel moois met zich meebrengt. ‘Lieve Josh, jij geeft ons en de familie nu al zoveel mooie energie, liefde en kracht. Wat ben je een bijzonder geschenk. We zullen er altijd voor je zijn.’

De styliste sluit af met een Engelse quote. ‘Just whisper and I’ll be there’.

