Sylvie Meis keert terug in Duitse tv-show Das Supertalent

Sylvie Meis keert terug in de jury van de Duitse tv-show Das Supertalent. “Het is een grote eer om vandaag, samen met RTL, aan te kondigen dat ik terugkeer als jurylid van Das Supertalent, samen met Dieter Bohlen en Bruce Darnel”, schrijft Sylvie op Instagram bij een foto van het trio.

Lees ook: Dolverliefde Sylvie Meis toont nieuwe vriend op Roland Garros: dit is ‘m!

“Tien jaar geleden begon ik mijn televisiecarrière in Duitsland met deze geweldige talentenjacht en ik ben dolblij dat ik opnieuw naast Dieter en Bruce mag zitten om alle talenten te zien. Dieter gaf me deze enorme kans tien jaar geleden en ik ben zo dankbaar dat ik terug ben in deze jurysamenstelling en zo mijn tienjarig jubileum bij RTL in stijl vier.”

Modellenprogramma

Vorige maand werd al bekend dat Sylvie ook een eigen modellenprogramma krijgt. In Sylvies Dessous Models gaat ze op zoek naar modellen voor haar eigen lingerielijn. Eind vorig jaar leek de samenwerking tussen de presentatrice en de zender nog voorbij. Toen werd Sylvie vervangen als het vaste gezicht van de Duitse versie van Let’s Dance. In het verleden was Sylvie ook te zien als jurylid in Deutschland Sucht Den Superstar.

Das Supertalent begint op 6 augustus.

Een bericht gedeeld door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 6 Jul 2018 om 10:01 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders