Angela Schijf heeft knobbels op beide voeten operatief laten verwijderen. De actrice vertelt op Instagram Stories over de veelvoorkomende aandoening hallux valgus.

Lees ook: Angela Schijf met klassieke muziekvoorstelling het theater in

“Mijn voetjes waren in de beste handen”, schrijft Angela Schijf bij Instagram Stories in een dankwoord aan het medische team. “Gelukkig heb ik thuis drie verpleegstertjes rondlopen die precies weten wat ik lekker vind”, schrijft ze over haar drie dochters.

Bij de aandoening hallux valgus is er sprake van een scheefstand van de grote teen in de richting van de andere tenen.

Het beste ervan maken

De actrice maakt er maar het beste van en ziet nu eindelijk tijd voor het lezen van Een klein leven van Hanya Yanagihara.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders