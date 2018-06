Kim Kardashian over het Amerikaanse presidentschap: ‘Zeg nooit nooit’

Keeping Up With The Kardashians in het Witte Huis? Misschien! “Zeg nooit nooit”, antwoordde Kim Kardashian in het Amerikaanse interviewprogramma The Van Jones Show op de vraag of ze ooit een gooi gaat doen naar het Amerikaanse presidentschap.

De vrouw van Kanye West benadrukt dat ze momenteel totaal niet bezig is met een carrière in de politiek. Wanneer de interviewer Kim erop wijst dat alles kan gebeuren aangezien Donald Trump president is, antwoordt ze: “Dat weet ik. Dat is ook de reden dat Kanye dol op hem is. Het is het idee dat alles kan gebeuren.”

Kanye 2024

Kims man Kanye riep overigens afgelopen jaren al een paar keer dat hij een gooi gaat doen naar het presidentschap. In 2015 zei hij in 2020 mee te willen doen als presidentskandidaat. Inmiddels is dat 2024 geworden.

Bron en beeld: ANP