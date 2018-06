Verrassing: Beyoncé en Jay-Z hebben een nieuw album uitgebracht

Wat?! Beyoncé en Jay-Z hebben hun fans weer eens goed weten te verrassen. Het powerkoppel heeft samen een nieuw album opgenomen. Het negen nummers tellende Everything Is Love verscheen gisteren uit het niets op Tidal, de streamingservice van Jay-Z.

Lees ook: Beyoncé en Jay Z delen nieuwe foto’s van tweeling tijdens eerste OTR2-concert

Geruchten over een plaat van ‘Bey’ en Jay doen al maanden de ronde. Beyoncé bracht in april 2016 het openhartige album Lemonade uit, waarop ze Jay-Z beschuldigde van vreemdgaan. De rapper reageerde vorig jaar juni met de plaat 4:44, waarop hij toegaf een scheve schaats te hebben gereden. Al snel daarna deden verhalen de ronde dat beide albums gevolgd zouden worden door een plaat van de Carters samen.

Instagram

Beyoncé plaatste zaterdag een voorproefje van de plaat op Instagram. Dat bericht werd in krap twintig minuten meer dan 1,1 miljoen keer bekeken.

Beyoncé en Jay-Z zijn net begonnen aan hun On The Run II Tour. Na een aantal concerten in het Verenigd Koninkrijk komt het echtpaar naar Amsterdam. Dinsdag en woensdag staat het powerkoppel in de Johan Cruijff Arena.

Bron en beeld: ANP