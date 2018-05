Waylon heeft al een zoon en zó ziet de 15-jarige jongen eruit

Deze week maakte Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman groot nieuws bekend: ze verwachten hun eerste kindje. Wat veel mensen niet weten, is dat het niet het eerste kind is voor de Songfestivalster. Waylon heeft al een zoon uit een eerdere relatie en de jongen is al 15 (!) jaar oud.

Drugsverslaving

Waylon (38), die volgende week in Lissabon schittert in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, werd in 2002 voor het eerst vader van zoon Dylan. De twee hebben lang geen contact gehad door de drugsverslaving waar Waylon jarenlang mee kampte. Eerder vertelde hij al in een interview dat hij daar veel spijt van heeft: “Gelukkig ben ik tot inkeer gekomen en kon mijn zoon mij vergeven. Dat vind ik zo mooi van hem”, zei hij toen. Dylan wordt dit jaar al zestien jaar en sinds een aantal maanden hebben de twee weer contact.

