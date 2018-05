Ze stalen gistermiddag de harten van vele kijkers: de zangers en zangeressen van het Britse gospelkoor dat optrad tijdens het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle. Dankzij de ontroerende uitvoering van Ben E Kings’ Stand By Me kreeg het koor dat onder leiding van Karen Gibson staat er een hoop nieuwe bewonderaars bij.

Het koor, genaamd The Kingdom Choir, was voorafgaand aan het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle nog redelijk onbekend. Maar daar is sinds gistermiddag grote verandering in gekomen.

Zuidoost-Engeland

Karen Gibson is de oprichter en dirigent van het koor, dat op hun website staat beschreven als: “een jonge en levendige groep van twintig zangers en zangeressen. Een collectief met leden die afkomstig zijn uit verschillende delen in Zuidoost-Engeland.”

Gibson was voorheen achtergrondzangers bij onder meer de Britse popgroep uit de jaren negentig The Beautiful South. Het koor begon ze op verzoek van de BBC, die had een gospelkoor nodig voor een speciale uitzending.Wat volgde waren talloze optredens waarbij het koor onder andere mocht optreden voor Nelson Mandela en bisschop Desmond Tutu.

In 2000 trok het koor de aandacht door deel te nemen aan een korenwedstrijd op BBC radio. The Kingdom Choir werd eerste en sleepte daarna al snel een nominatie voor de titel Beste Gospelkoor van Groot-Brittannië binnen.

Album

Sinds het succes van de koninklijke uitvoering is de website van de groep gecrasht. 24 mei komt er een cd van de uitvoering uit.

Bron: AD | Beeld: GettyImages