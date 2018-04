We hebben een nieuwe favoriete feestdag! Het was gisteren namelijk Old Headshot Day, dé dag waarop sterren ons verblijden door oude foto’s van henzelf te plaatsen.

Onder andere actrices Reese Witherspoon, Melissa McCarthy en Naomi Watts plaatsten op Instagram foto’s uit hun jongere jaren onder de hashtag #oldheadshotday. Ook benieuwd? Wij hebben de beste throwbacks op een rijtje gezet.

Een bericht gedeeld door Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) op 27 Apr 2018 om 1:55 (PDT)

Een bericht gedeeld door Melissa McCarthy (@melissamccarthy) op 27 Apr 2018 om 12:04 (PDT)

Een bericht gedeeld door Naomi Watts (@naomiwatts) op 27 Apr 2018 om 7:36 (PDT)

Een bericht gedeeld door Krysten Ritter (@therealkrystenritter) op 27 Apr 2018 om 7:46 (PDT)

Een bericht gedeeld door Chris Colfer (@chriscolfer) op 27 Apr 2018 om 5:57 (PDT)

Een bericht gedeeld door Busy Philipps (@busyphilipps) op 27 Apr 2018 om 2:20 (PDT)

Een bericht gedeeld door Kate Walsh (@katewalsh) op 27 Apr 2018 om 7:34 (PDT)

Een bericht gedeeld door Sean Hayes (@seanhayes) op 27 Apr 2018 om 9:57 (PDT)

Een bericht gedeeld door Viola Davis (@violadavis) op 27 Apr 2018 om 8:37 (PDT)

Een bericht gedeeld door Tori Spelling (@torispelling) op 27 Apr 2018 om 7:52 (PDT)

Een bericht gedeeld door Zach Braff (@zachbraff) op 27 Apr 2018 om 10:48 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram