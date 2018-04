Blue Ivy heeft nu al eigen stylist

Blue Ivy Carter, de zesjarige dochter van Beyoncé en Jay-Z, is allesbehalve een normaal kind. Het meisje heeft nu al een persoonlijke stylist en personal shopper, zo bevestigt een woordvoerder van Beyoncé aan Women’s Wear Daily.

Manuel A. Mendez is aangesteld om Blue Ivy te stylen. Zo zorgde hij voor haar look toen ze eerder dit jaar met haar ouders naar de uitreiking van de Grammy Awards ging en ook Blue Ivy’s gouden jurk die ze droeg bij het Wearable Art Gala was afkomstig van Mendez.

Blue Ivy wist met haar verschijningen bij beide shows al de headlines te halen. Bij het Wearable Art Gala bood het meisje bovendien 19.000 dollar op een portret van Sidney Poitier. Dat was overigens niet genoeg om het schilderij te bemachtigen.

