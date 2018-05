Wat een talent: deze ’13 Reasons Why’-acteur speelt ook nog in een band

Dat de ’13 Reasons Why’-acteurs een aardig staaltje acteertalent hebben, dat weten we inmiddels wel. Wat nog niet bekend was bij ons, is dat een van de personages ook nog over een hele andere gave beschikt.

We hebben het over niemand minder dan Dylan Minette, ook wel bekend als Clay Jensen. ‘Helmet’ is de leadzanger van de band Wallows, een alternatieve rockband. Mocht je dus het tweede seizoen al binnen een paar dagen uit hebben gekeken, dan kun je nu verder met het beluisteren van deze muziek.

Bron: Girlscene | Beeld: Netflix