10YearChallenge: déze BN’ers gaan terug in de tijd met kiekjes uit de oude doos

Het is de nieuwste trend op Instagram: een foto plaatsen van tien jaar geleden en een van tegenwoordig. Zo kunnen je volgers zien hoeveel je veranderd bent. Of juist niet natuurlijk! Ook BN’ers doen mee aan deze rage en dat levert de leukste kiekjes op.

Miljuschka Witzenhausen

De columniste van Flair gaat terug in de tijd met een oude foto van moeder en zoon. Inmiddels is Rembrandt acht jaar oud, dus de foto is iets minder dan tien jaar geleden genomen.

André Hazes

André was tien jaar geleden echt nog een ‘kleine jongen’. Inmiddels is er veel veranderd: niet alleen is hij gelukkig samen met Monique, ook is hij de trotse vader van zijn eigen kleine spruit.

Mariska Bauer

Ook tien jaar geleden was Mariska al gelukkig met ‘haar Frans’. Klein verschil: toen was ze nog zwanger van haar vierde zoon. Nu zullen de Bauers binnenkort hun oudste telg al het nest zien verlaten.

Roel van Velzen

Zanger Roel van Velzen neemt de challenge niet zo heel serieus en plaatst dan ook dit lollige kiekje. Wat is hij toch veranderd hè…

Nielson

Nielson kennen we nu allemaal van zijn vele hits en zijn deelname aan het programma ‘Wie is de Mol?’. Tien jaar geleden maakte hij nog de blits met een petje, tegenwoordig doet hij naar eigen zeggen dat in een hoodie.

Bas Smit

Als er iemand van een geintje houdt op Instagram, dan is Bas Smit het wel. De man van Nicolette van Dam gaat ook nu weer voor een hilarische throwback. En wat zijn ze goed opgedroogd.

Yes-R

Rapper Yes-R laat zien dat hij ook toen al smoorverliefd was op zijn vrouw Cheyen. Samen hebben ze inmiddels twee kinderen.

Ali B

We leerden Ali B kennen als dé knuffelmarrokaan van Nederland met hits als ‘Leipe Mocroflavour’ en ‘Rampeneren’. Inmiddels is de rapper niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscène en is hij coach bij ‘The Voice of Holland’.

Jan Kooijman

Jan Kooijman gaat helemaal ver terug in de tijd en gaat voor de ’20yearchallenge’. De presentator en acteur heeft hier nog een flinke, lange bos haar en biecht zelf op dat hij een beetje voor de ‘Johnny Depp’-look ging in die tijd.

Sylvie Meis

Voor Sylvie is deze challenge ook best wel een emotionele terugblik. De foto in 2008 is namelijk maar een paar maanden genomen voordat borstkanker werd geconstateerd bij de presentatrice. Gelukkig kan Sylvie nu zeggen dat ze tien jaar later sterker is dan ooit!

