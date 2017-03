De budgetmaand zit erop! Deze leerzame maand eindigden we in stijl met een Budget Masterclass. Financieel bloggers Joëlla en Nathalie van How2Spendit deelden die avond al hun kennis en expertise over geldzaken. De aanwezige lucky ladies gingen naderhand met een volle goodiebag weer naar huis.



