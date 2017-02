Spenden of sparen?

DE LATTE-FACTOR

Ongemerkt, omdat we al die kleine uitgaven niet onthouden. Dit fenomeen heet de Latte-factor en heeft z’n naam te danken aan al die mensen die maandelijks ongemerkt honderden euro’s uitgeven aan koffie op het station, maar geen idee hebben waarom ze toch steeds zo blut zijn. Dat zijn dus die latte’s, broodjes en troost- lippenstiften. Als je met jezelf een vast bedrag zakgeld afspreekt en dat contant meeneemt, geef je het veel minder snel uit. Als je weet hoeveel geld er jaarlijks binnen- komt en uitgaat aan vaste lasten en als je een weekje je uitgaven hebt bijgehouden, ben je klaar om te onderzoeken waar je zou kunnen besparen. En als je weet hoeveel je kunt besparen, weet je ook hoeveel je kunt sparen! Om ervoor te zorgen dat dat geld ook daadwerkelijk op je spaar- rekening belandt, hebben de experts van How2Spendit een duidelijke boodschap. In hun boek De nanciële detox schrijven ze: ‘Pay yourself rst.Veel mensen geven eerst al hun geld uit en kijken daarna pas wat er overblijft om van te sparen. Als er al iets overblijft. De kans dat je dan gaat sparen is heel klein, want we zijn geneigd om geld dat beschikbaar is ook op te maken.’ Dus stel nanciële doelen en pay yourself rst, dan komt het helemaal goed met dat sparen.

WAAR HAAL JE HET GELD VANDAAN?

Nathalie van Wingerden van How2Spendit heeft al veel vrouwen begeleid in het besparingsproces: ‘Mensen kijken vaak of ze kunnen besparen op de boodschappen, maar daar zit de grote winst meestal niet. Ik heb bijvoorbeeld mijn auto weggedaan, omdat ik hem amper gebruikte. Dat scheelt toch honderden euro’s per maand. Ook is het goed om te kijken of je woonsituatie wel bij je inkomen past. Als je woonlasten te hoog zijn, kun je overwegen te verhuizen of ruimte te verhuren.’ TIP 1: DEEL JE HUIS/AUTO

Huiseigenaren die een kamer of apparte- ment over hebben, kunnen dat verhuren via Airbnb. Je maakt een advertentie, bepaalt een prijs (vanaf 50 euro per nacht voor een slaapkamer in een woonhuis tot honderden euro’s voor een zelfstandig appartement of woonboot in het stads- centrum) en dan kunnen de mogelijke huurders zich melden. Als verhuurder kun je huurders weigeren als ze je niet aanstaan. Je mag je huis maximaal 60 nachten per jaar verhuren. Staat je eigen auto (bijna) altijd voor de deur, dan kun je overwegen‘m te verhuren via SnappCar.Via deze site verhuur je

je auto voor een schappelijke prijs aan buurtgenoten die via de site contact met

je opnemen. SnappCar zorgt – in ruil voor een percentage van de betaalde huur – ook voor de benodigde verzekeringen. TIP 2: CHECK DIE AFSCHRIFTEN!

Verzamel de afschriften van drie maanden en kijk vooral eens naar

de automatische afschrijvingen die je niet herkent.Van Wingerden:

‘Wij zien geregeld mensen die jaren geleden een iPad hebben gekocht en daar een verzekering voor hebben afgesloten, zo een die per drie maanden wordt afgeschreven. Als je die iPad niet meer gebruikt, kun je de verzekering stopzetten.’

En deze truc is toepasbaar op alle verzamelrekeningen, bijvoorbeeld die van:

• De bank, misschien betaal je wel voor de bankafschriften die je maandelijks ongezien weggooit of voor sms’jes die je krijgt als je salaris is gestort.

• Je tv- en internetaanbieder, misschien betaal je wel voor een zenderpakket dat je nooitgebruikt of voor een supersnelle internetverbinding terwijl je met minder toe kan.

• Je telefoonaanbieder, misschien betaal je wel voor een sms- of buitenlandbundel die je niet meer gebruikt. TIP 3: HÓEVEEL VERZEKERINGEN?

Neem je verzekeringen eens door om te kijken of die nog up-to-date zijn en of je geen dubbele hebt. Daarnaast kun je vaak korting krijgen als je ze bij één aanbieder onderbrengt. Als het doorploegen van alle voorwaarden je stressvlekken geeft, kun je contact opnemen met een verzekerings- agent. Het is zijn/haar werk om klanten zo goed mogelijk te verzekeren tegen een scherpe prijs. TIP 4: BEZUINIG OP JE HYPOTHEEK

Sommige mensen kunnen aardig besparen als ze eens met hun hypotheekverstrekker bellen. Zolang de hypotheekrente nog laag staat, kan het lonen om te kijken of de hypotheek overgesloten kan worden naar een met een lagere rente.Vaak kan dit ook tijdens de rentevaste periode, alleen betaal je dan een‘boete’(dit bedrag betaal je niet echt extra, het gaat om de rente die de bank mist door het oversluiten). Uit het Flair- geldonderzoek bleek dat het oversluiten van de hypotheek lezeressen gemiddeld 116 euro voordeel per maand opleverde. Lees ook: Ben jij financieel gezond? Doe mee aan Flairs Budgetmaand!

