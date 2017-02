Noteer: Woensdag Facebook Live met How2spendit

De Budgetmaand is nog steeds in volle gang bij Flair. Heb jij al meer grip op jouw geldzaken gekregen, ben je al aan het sparen geslagen of wil het toch nog niet zo vlotten? Dan moet je woensdagavond zeker naar de live feed op Facebook kijken, want dan beantwoorden Joëlla en Nathalie al jouw prangende vragen!

Wat: Facebook Live met Joëlla en Nathalie van het blog How2spendit

Wanneer: Woensdag 22 februari 2017

Hoe laat: 20:00 uur

Zorg dat je dit niet mist en vergeet vooral ook niet jouw vraag te stellen. Dan kunnen Joëlla en Nathalie die vragen beantwoorden!

Masterclass

Heb jij je tickets voor de masterclass van de meiden van How2Spendit al bemachtigd? Je kunt nog steeds kaartjes kopen, en dat die je hier. Zorg zeker dat je er bij bent, want het gaat ontzettend leerzaam en interessant zijn!

