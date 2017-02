Masterclass van Joëlla en Nathalie van How2Spendit

Let’s talk about money

Toegegeven: geld is niet het meest sexy onderwerp. Maar een gezonde financiële lifestyle hebben is wel belangrijk. Als uitsmijter van Flair’s budgetmaand krijg je nog een extraatje. Speciaal voor jou geven financieel bloggers Joëlla en Nathalie van How2spendit.nl en schrijvers van het boek De financiele detox een masterclass over geldzaken.

Op 23 februari delen Joella Opraus en Nathalie van Wingerden van How2Spendit hun kennis over financiën. Saai? Absoluut niet. Want zij weten als geen ander hoe ze geldzaken leuk kunnen maken. Aan de hand van een handig stappenplan en bovenal hun eigen ervaringen, geven ze je inzicht in je financiën en zie je waar er kansen liggen om geld te besparen. Gegarandeerd dat jij na de masterclass weet hoe je aan het einde van de maand geld kunt overhouden. Beloofd. Last but not least: we sluiten af met een gezellige borrel!

Doe mee en schrijf je hieronder in!

Wanneer? 23 februari, van 19.00 tot 21.00 uur, aanvang vanaf 18.30 uur

Waar? Sanoma, Capellalaan 65, Hoofddorp

Prijs? € 9,95, inclusief goodiebag met het boek De financiele detox t.w.v. € 19,95

Info? Kaarten bestel je hieronder