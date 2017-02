Hoeveel geld heb ik eigenlijk?

Een gezonde financiele lifestyle begint bij inzicht in je geldzaken: wat komt er binnen, wat gaat eruit en hoeveel houd je over (sparen maar!).En daar gaan we je deze week bij helpen.

STAP 1 MAAK EEN JAARPLAN

De bekende Loesje-spreuk ‘Aan het einde van m’n geld heb ik altijd een stukje maand over’geldt ook voor de Flair-lezeres. Uit ons Grote Geldonderzoek blijkt dat bijna een kwart van de ondervraagden geen idee heeft waar haar geld blijft. En een derde boekt halverwege de maand een gedeelte van haar spaargeld terug op de lopende rekening, omdat ze niet meer kan pinnen.

Hoog tijd dus voor meer inzicht in je geldzaken. Want voor de helft van de vrouwen staat geld voor vrijheid, maar: ze heeft geen grip op haar nanciële situatie. Om zo veel mogelijk uit je geld te halen, is het handig om te weten waar je inkomen naartoe gaat. Dit doe je het makkelijkst door een jaarplan te maken. In dit jaarplan schrijf je al je inkomsten en uitgaven op, zodat je kunt zien of ze in balans zijn.

Voor het maken van een jaarplan heb je niets anders nodig dan pen en papier en eventueel een rekenmachine – die op je smartphone is prima. En je administratie. Als je alles in mappen hebt zitten, is het handig om die erbij te pakken. Als je niet zo georganiseerd bent, kun je de meeste informatie uit je bankafschriften of je betaalapp halen. Het maken van een jaarplan is niet lastig, het kost wel tijd.