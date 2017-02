Eerste hulp bij schuld!

Oeps, te laat

Sta je flink in het rood? Dan ben je niet de enige. Ongeveer een op de vijf huishoudens in Nederland worstelt met problematische schulden. Veel financiële problemen ontstaan door echtscheiding, werkloosheid of ziekte. Het aantal Nederlanders met schulden is de afgelopen jaren licht gestegen. Ook het soort schuld is veranderd. Ging het eerst veel om creditcardschulden en roodstaan, nu zijn er vooral veel achterstallige betalingen.

Even bellen

Een dak boven je hoofd hebben en houden is het belangrijkst. Betaal dus altijd eerst je huur of hypotheek. Lukt dat niet, pak dan de telefoon en tref een regeling met je huurbaas of de bank. Is het elke maand weer lastig om je huur of hypotheek op te hoesten, dan is het tijd voor een goedkopere stek. Wacht nooit af tot de bank je huis veilt, maar zet het zelf in de verkoop. Een executieverkoop levert vaak veel minder op, waardoor je het risico loopt met een forse restschuld achter te blijven. Geef ook voorrang aan gas, water en licht, zodat je niet wordt afgesloten.

Verzekerd van een verzekering

Steeds meer Nederlanders betalen de premie van hun zorgverzekering niet. Niet slim, want na een achterstand van zes maanden meldt je verzekeraar je aan bij het Zorginstituut Nederland. Die houdt maandelijks € 159 in op je salaris of uitkering, een veel hoger bedrag dan de zorgpremie die je normaal betaalt. Je krijgt ook geen zorgtoeslag meer, want die gaat rechtstreeks naar het Zorginstituut. Het goede nieuws is dat je bij een betalingsachterstand gelukkig verzekerd blijft voor de basisverzekering. Je verzekeraar kan wel je aanvullende verzekering stopzetten.

Handig hulpmiddel

De website Zelfjeschuldenregelen.nl is een handig hulpmiddel wanneer je uit de schulden wilt komen. De site werkt met een stappenplan. Eerst is het zaak om inzicht te krijgen in je financiën. Vervolgens stel je een betaalplan op. Op de website staat informatie over schulden en schuldhulpverlening. Ook vind je er voorbeeldbrieven waarmee je een betaalregeling aan schuldeisers kunt voorstellen.

Overzicht en rust

Vijfhonderd euro roodstand, driehonderd euro schuld op je creditcard en die openstaande rekening bij een webshop. Het hebben van veel kleine leningen kan onrust brengen in je hoofd, en je betaalt voor elke lening apart kosten. Ook ligt de rente van kleine leningen vaak hoger. Het samenvoegen van kredieten kan dus lonen. Tenminste, als je niet te veel oversluitkosten betaalt. Hoe hoog die zijn, lees je in de voorwaarden van de lening.

Nooit meer in het rood

23% van de Nederlanders staat elke maand wel een keertje rood. Niet gek, want rood staan is in feite een eenvoudige lening. Het vervelende is dat het een dure schuld is, je betaalt tussen de 8% en 14% rente. Sta je geregeld ‘per ongeluk’ rood, overweeg dan een telefoontje naar je bank om in de min staan onmogelijk te maken. Heb je structureel geldtekort, dan kun je beter een persoonlijke lening afsluiten. De rente is lager en je lost maandelijks af.

Exit creditcard

Natuurlijk is een creditcard handig bij aankopen op internet en in het buitenland. Maar heb je een gat in je hand, knip ‘m dan door. Je betaalt met geld dat (nog) niet op je bankrekening staat. Daardoor wordt de verleiding groter om aankopen te doen die je je eigenlijk niet kunt veroorloven. En kun je niet binnen de betalingstermijn terugbetalen, dan betaal je soms wel 14% rente.

Strenge schuldsanering

Als je diep in de schulden zit, is er nog één uitweg: de wettelijke schuldsanering. Na drie jaar ben je dan uit de rode cijfers. Of je nu tienduizend euro of een ton in de min stond. Dat klinkt aantrekkelijk, maar het is een moeilijke weg. Je moet maandelijks rondkomen van een laag bedrag, dat wordt berekend door je bewindvoerder. Alle inkomsten boven dit bedrag gaan rechtstreeks naar de schuldeisers. Op Nvvk.eu vind je meer informatie.

Waarom maakt de een schulden en de ander niet?

Psycholoog Jaap van Ginneken, auteur van het boek Gek met geld: ‘De ene persoon geeft sneller toe aan verleidingen dan de ander. Bekend is de marshmallowtest. Je geeft een kind een marshmallow en zegt hem dat hij nog een tweede krijgt als hij het vijftien minuten volhoudt om het spekje niet op te eten. Vervolgens loop je de kamer uit en wacht je af of het kind toch dat ene spekje opeet. Het blijkt dat kinderen die wachten met eten, de rest van hun leven succesvoller zijn en ook minder geneigd zijn tot het maken van schulden. Meer geld uitgeven dan je hebt, is een gebrek aan zelfbeheersing.’

