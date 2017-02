Column Tosca: Zo heb ik 2000 euro in een dag verdiend

Huidig saldo: 1912 euro

Aan het begin van de financiële detox had ik twee doelen: niet meer rood staan en zorgen dat ik voor juni vierduizend euro op de bruiloftsrekening kon storten. En dat gaat eigenlijk best lekker. Ik sta nu niet rood en ik heb ‘gratis’ geld gevonden toen ik eindelijk m’n administratie op orde bracht.

Vorige week liep ik m’n verzekeringen en abonnementen kritisch langs en schrapte ik dure zenderpakketten en dubbele verzekeringen waarmee ik pijnloos een paar honderd euro bespaarde. Toen ik daarna aan m’n zakelijke administratie begon, werd het pas echt leuk. Ik ontdekte gratis geld: drie onbetaalde facturen uit 2016 die samen 2000 euro opleveren. Hoera voor m’n eigen onoplettendheid. En ik moet dus vaker m’n administratie doen.

Met m’n vakantiegeld en de 150 euro die ik nu maandelijks spaar, kan ik in ieder geval mijn resterende deel van de bruiloft betalen. Dat is dus gelukt, hoera!

Wat meer tijd gaat kosten is blijvend stoppen met rood staan. Op de een of andere manier zit roodstaan in mijn systeem. In mijn hoofd is de ondergrens van mijn betaalrekening niet 0 euro, maar -1000 euro. En daar is natuurlijk niet echt iets mis mee, maar het kost ongemerkt geld. Rente. En dat loopt op jaarbasis dus ook weer aardig op.

Ik moet dus een nieuwe money mindset aanleren waarin m’n geld bij 0 euro op is en ik in geval van nood tot -1000 kan. Dat is veel logischer. Maar als ik nog 50 euro op m’n rekening heb en vrienden vragen of ik mee uit eten ga, vind ik eigenlijk dat dat nog prima kan.

Want de bestedingsruimte op m’n rekening is veel groter dan de hoogst mogelijke rekening aan het einde van die avond in het eetcafé, maar eigenlijk moet ik dat dus gewoon niet doen.

Het eindeloos koffie en croissants op het station kopen heb ik ondertussen afgeleerd, m’n lekvrije koffiebeker en ik zijn goede vrienden. Net als de bakker waar ik iedere werkdag een vers brood koop in plaats van een belegd bolletje. En de 50 euro zakgeld per week bevalt me eigenlijk ook goed. Nu ik voor een nieuwe lippenstift/tijdschrift/Snicker euro’s aan de caissière moet overhandigen, koop ik dus minder. Deze week had ik zelfs 30 euro over, daar ga ik dit weekend dus een goede fles wijn en een paar kaasjes van kopen.

De financiële detox heeft mij meer inzicht in m’n financiën gegeven en de mogelijkheid om te sparen. En die nieuwe mindset voor het roodstaan komt vast nog wel. Volgens wetenschappers duurt het ergens tussen de 21 dagen en de acht maanden om nieuw gedrag aan te leren. Dus ik heb nog even, wish me luck!

