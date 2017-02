Column Tosca: Kak, ik eet, drink en feest mezelf arm

Huidig saldo: – 89 euro

Huidig bedrag op spaarrekening: 367 euro

Hoe voel je je daarbij: 😐



Omdat ik het beu ben om de hele tijd rood te staan en ik de komende maanden ook nog eens 4000 euro op onze huwelijksrekening moet storten, is het tijd voor een financiële detox. Minder geld uitgeven aan nutteloze zaken = meer geld overhouden voor nuttige dingen. Zoals de notaris om de huwelijkse voorwaarden te organiseren. Alleen weet ik zo even niet hoe dat minder uitgeven moet want m’n salaris is net gestort en ik sta alweer rood.

Omdat ik van tevoren weet dat ik me aan mijn eigen uitgaven ga ergeren, ga ik bij de Starbucks zitten. Met een grande caramel latte en een cinnamon swirl voor m’n neus, ga ik aan de slag met het boek van How 2 Spend it. Op hun aanraden neem ik m’n eigen bestedingsgedrag onder de loep en kijk ik ook naar de emotionele band die ik met geld heb.

Ik vis een schriftje uit m’n tas, klik m’n bank-app open en noteer ik hoeveel geld ik dagelijks uitgeef en waaraan. En zoals voorspeld: ik erger me aan mezelf. Mijn emotionele band met geld blijkt geen hele sterke te zijn. Ik vind het fijn om geld te hebben, maar geef het net zo makkelijk weer weg.

Aan de kiosk op het station of het koffiekarretje bij m’n werk bijvoorbeeld. Ik koop dagelijks voor minimaal 2,50 koffie aan koffie to go, opgeteld voor 75 euro per maand. Kak, das veel geld. Terwijl ik thuis en op het werk voor een paar cent een bakkie kan drinken. Daarnaast laat ik in drie maanden 170 euro achter bij de wijnbar, pin ik voor 39 euro bij de bakker en heb ik voor 179 euro concertkaartjes gekocht.

M’n vaste lasten zijn eigenlijk heel laag en overzichtelijk. De conclusie is dus simpel: ik eet, drink en feest mezelf arm. Besmuikt stop ik het Starbucks bonnetje van ruim zes euro in m’n portemonnee. Ik had dit werkje ook thuis kunnen doen met filterkoffie en een koek of stuk chocola. Dat had me dus zes euro bespaard.

Tijd om orde op zaken te stellen. Ik ga dus op een spending dieet. Ik mag van mezelf wekelijks 50 euro uitgeven aan koffie, wijn en broodjes. Op weg naar huis pin ik het bedrag zodat ik ook niet meer uit kan geven. En ik maak gelijk 150 euro – tien procent van m’n salaris naar m’n spaarrekening over. Pay yourself first zeggen de dames van How 2 spend it. Het voelt goed, let the besparing-games begin!

