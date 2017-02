Column Tosca: Besparen voor dummies: alles onder de koffie

Huidig saldo: – 704 euro

Huidig bedrag op spaarrekening: 367 euro

Hoe voel je je daarbij: 🙂

Nu ik weet waar m’n geld naartoe gaat (koffietentjes, restaurants, cafés en concertzalen) weet ik ook waar ik op kan minderen. Dus ik geef mezelf tegenwoordig 50 euro zakgeld per week om uit te geven aan dingen anders dan de vaste lasten. Ik vond het op voorhand best een lekker bedrag, maar het blijkt zo op te zijn.

Zondagavond zet ik voor het slapen een pot koffie en een thermosbeker klaar en smeer ik een krentenbol. Als ik morgen uit bed kom, kan ik op weg naar de douche het koffiezetapparaat aandrukken en in de trein naar het werk een warme kop koffie drinken. In m’n hoofd heb ik al vier euro bespaard, lekker bezig.

De volgende ochtend zwaai ik in het voorbijgaan naar het meisje van de kiosk op het perron. Als ik in de trein zit, graai ik in m’n tas naar m’n koffiebeker. M’n notitieboekje en agenda zijn nat van de koffie, m’n krentenbol kan ik uitknijpen. De koffie zit overal, behalve in de beker. Shit. Nu heb ik zin in koffie, honger en een tas vol natte kledder. Dit is geen goede maandagochtend.

Ter compensatie koop ik een superdeluxe thermosbeker op het station. Die kost (inclusief de koffie) 20 euro. Bijna de helft van m’n weekbudget, maar dat verdien ik de komende maanden wel terug. Dinsdag gaat het beter met de koffieroutine en meld ik me af voor alle nieuwsbrieven van webwinkels. Ik heb niets nodig, dus ook geen mooie lederen tasjes voor de helft van de prijs of fancy lippenstiften. Zonder doorlopende koopprikkels is het heerlijk rustig in m’n mailbox en blijft het geld in m’n portemonnee.

Op donderdagmiddag begin ik eindelijk met een klus waar ik al weken als een berg tegenop zie: de privé-administratie. Ik moet die van 2015 en 2016 doen en heb alle spullen (documenten, mappen, perforator etc) in huis, ik heb ze alleen niet bij elkaar bewaard. Het kost bijna een uur om alles op orde te krijgen. Ik besluit eerst m’n rekeningen en verzekeringen eens tegen het licht te houden om te checken of ik geen dubbele heb.

Tegen het eind van de middag heb ik ontdekt dat ik twee reisverzekeringen heb, dat is wel heel riant. Dus ik zeg er een op, dat scheelt 84 euro per jaar. Daarnaast bel ik m’n tv- en internetprovider om alle extra zenderpakketten van m’n abonnement te halen, we kijken toch amper en het scheelt 150 euro per jaar. En ik zet m’n papieren krantenabonnement om naar een weekendabonnement, dat scheelt 100 euro per jaar. En ik vind tussen de paperassen twee bioscoopbonnen. Hoera!

De rest van de avond stop ik papieren in mappen en ben ik vooral trots op mezelf. Vrijdag staat in het teken van m’n zakelijke administratie.

Wish me luck.

Lees hier de eerste column van Tosca