COLUMN Joëlla en Nathalie: Geen stress meer

Vier weken lang delen financieel bloggers Joëlla en Nathalie hun tips en tricks over geldzaken. Deze keer: hoe motiveer je jezelf om in je financiën te duiken?

“De bezem door je geldzaken?

Stel jezelf eerst concrete doelen, zoals een vakantie”

Wakker liggen omdat je piekert over een rekening die je nog moet betalen. Een knagend gevoel bij het afrekenen, omdat je niet zeker weet of de aankoop wel in je budget past. Afhankelijk zijn van iemand anders om je kosten te kunnen betalen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit fijn voelt. Toch zijn er veel mensen die dit ervaren.

Het goede nieuws is: het is vaak niet nodig. Iedereen kan namelijk inzicht creëren in zijn of haar geldzaken, financiële doelen opstellen (en behalen) én je weer relaxed voelen over je geld. Wij noemen dat ook wel financieel goed voor jezelf zorgen. En eigenlijk is dat gewoon een onderdeel van een gezonde lifestyle. Net als gezond eten, regelmatig sporten en een goede balans tussen werk en privé.

“Zelfs wij lopen niet als geldbeluste Dagobert Duckjes rond”

Nu denk je misschien: ja ja, dat zal wel, maar ik vind het saai en veel gedoe om me zo met mijn geldzaken bezig te houden. Natuurlijk zijn er leukere dingen te bedenken dan je financiële administratie bijwerken, een stevig geld-gesprek te voeren met je partner of je belastingaangifte te doen. Maar dat gevoel wanneer je je financiën op orde hebt en dus geen stress meer hebt over geld, dat is heerlijk!

Wees je er wel van bewust dat beter voor je financiën zorgen niet werkt als je het alleen maar doet omdat het je door anderen wordt aangeraden. Net als lijnen om het lijnen voor veel mensen niet werkt. Het moet toch uit jezelf komen. En de echte motivatie om de bezem eens flink door je financiën te halen, krijg je door concrete doelen te stellen, dromen die jij zou willen waarmaken. Voor de een is dat een vakantie naar Hawaii, voor de ander is dat die oude studieschuld eindelijk aflossen.

Betekent het dat je dan altijd met je geld bezig moet zijn? Nee hoor, helemaal niet. Zelfs wij lopen niet als geldbeluste Dagobert Duckjes rond. Het betekent wel: structureel aandacht besteden aan je geldzaken, zodat je overzicht hebt en op tijd kunt bijsturen. Dat is voldoende.

Daarnaast is het ook niet gezond om te veel met je geld bezig te zijn. Het gaat erom om ‘in control’ te zijn. Om een positieve relatie met geld op te bouwen, zodat je geen stress meer hebt wanneer het woord ‘geld’ valt. Dat je geld gaat zien als iets wat voor je werkt en niet tegen je. Dat is toch ‘priceless’?

Ook zijn geldzaken vaak helemaal niet zo ingewikkeld of saai als je misschien zou denken. Op ons platform How2spendit.nl kun je bijvoorbeeld allerlei blogs lezen over geldonderwerpen in duidelijke taal. Denk aan ‘Je vriendin wil geld lenen: hoe zeg je nee?’, of: ‘Hoe werkt hypotheekrenteaftrek nou eigenlijk?’

Wanneer je besluit om in je financiën te duiken, hebben wij een leuk en handig boek voor je geschreven: De financiële detox. Je zet dan zes weken lang je tanden in je geldzaken en blijft achter met meer financiële kennis en inzicht, plus een fijn gevoel. En eenmaal bezig, zul je zien dat het best te doen is, dat hele geldgebeuren. Wedden dat je vaak een goh-had-ik-eerder-moetendoen-momentje zult hebben?

Liefs,

Joëlla en Nathalie