Column How2spendit: Een goede basis

Je hebt concrete en realistische financiele doelen.

Bedenk wat je doelen zijn en maak een goede planning om die na te streven. Zorg er ook voor dat je antwoord kunt geven op de vragen: Wat?, Wanneer?, Hoeveel? en Is het haalbaar? Check regelmatig of je nog op schema ligt of dat je misschien moet bijsturen.

Je weet wat er inkomt en wat er uitgaat.

Maak voor jezelf een begroting per maand en per jaar.

Zo weet je welke kosten je maandelijks hebt, hoeveel je maximaal te besteden hebt en hoeveel je standaard kunt overboeken naar je spaarrekening.

Je ziet financiele zaken als iets positiefs.

Als je geld kunt zien als iets wat vóór je kan werken in plaats van tegen je, zul je nancieel gezien waarschijnlijk meer bereiken. Het kan zelfs leuk worden om ermee bezig te zijn.

Je maakt bewuste financiele keuzes.

Zomaar geld over de balk gooien is er niet bij. Dat wil niet per se zeggen dat je nooit risico’s mag nemen. Wel dat je er altijd goed over moet nadenken en dat uitgaves altijd binnen je budget blijven.

Er is een goede balans tussen uitgeven en sparen.

Alles uitgeven is niet goed, dat is duidelijk. Maar alles sparen, alleen maar op je geld zitten en niet meer kunnen genieten is ook niet goed. Ga voor balans.

Je denkt na over je financiele toekomst.

We hoeven je vast niet te vertellen dat het belangrijk is om ook na te denken over je nanciën in de toekomst. Hoe wil je er later bijzitten? Bewust nadenken over je pensioen betekent dat je weet wat je wensen zijn voor later en dat je een concreet nancieel plan hebt. Dat begint met weten hoe je er nu voor staat. Surf daarom eens naar Mijnpensioenoverzicht.nl.

Je durft om hulp te vragen.

Zijn er mensen in jouw directe omgeving die goed zijn met geldzaken?Vraag hun dan eens om even met jou mee te kijken. Misschien hebben ze handige tips voor je en kun je leren van de manier waarop zij hun nanciën aanpakken. Met een sollicitatiebrief schrijven vraag je vaak ook of iemand er nog even naar wil kijken, dus waarom zou je dat niet doen met je nanciën? Als je wel hulp zou willen, maar liever niet van een bekende, dan is het ook nog een idee om een nancieel expert in te schakelen. Dat kan bij- voorbeeld een budgetcoach of een nancieel planner zijn.

En? Hebben we je een beetje kunnen inspireren om aan de slag te gaan met je geldzaken? We hopen natuurlijk van wel. Op Flaironline.nl vind je trouwens een aantal video’s waarin wij handige geldtips met je delen.

Lees ook: