Column How2spendit: Geld

Sparen: misschien ben je er heel goed in of misschien komt het niet in je woordenboek voor. Hoe dan ook, we kunnen er niet omheen: ‘sparen is een vast onderdeel van financieel goed voor jezelf zorgen’. Waarom? Als er iets is wat zeker is, dan is het wel dat we nooit precies weten wat de toekomst brengt. Daarom is het gewoon slim om wat geld achter de hand te hebben. Daarnaast heb je waarschijnlijk dromen waar een prijskaartje aan hangt. Door te sparen kun je die dromen realiseren.

Maar ja, hoe motiveer je jezelf om te sparen? De motivatie om je financien op orde te krijgen moet uit jezelf komen. En dat geldt ook voor sparen. Sparen omdat het hoort, is niet zo motiverend. Maar sparen om jouw droomdoelen te behalen: dat klinkt stukken beter. Begin dus met het formuleren van één of meerdere spaardoelen. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, moet je deze doelen zo realistisch en concreet mogelijk maken. Dus niet: ik spaar voor mijn bruiloft. Maar wel: het is nu februari 2017. Mijn spaardoel ismijn bruiloft. Daar wil ik een bedrag van 8000 euro voor sparen en ik wil dit in februari 2019 bij elkaar hebben gespaard. En dus moet ik nu 335 euro per

maand wegleggen.

Onderzoek van tevoren of je dit bedrag ook echt kunt missen. Anders lukt het niet en werkt het demotiverend. Bij veel banken kun je tegenwoordig doelsparen.

Je kunt dan precies invullen hoeveel je wilt sparen en kijken hoe ver je al bent. Leuk, toch?

Brengt ons meteen op het volgende punt: visualisatie! Het is namelijk nog leuker om je spaardoel ook in beelden tot leven te brengen. Maak bijvoorbeeld een moodboard van je droombruiloft. Een ander veel voorkomend spaardoel is het aanleggen van een nanciële buffer. We horen je denken: hoeveel buffer heb ik nodig?

Er is helaas geen standaardbedrag te vinden voor de hoogte van jouw buffer. Dit hangt namelijk af van je inkomen, je gezinssituatie, je woonsituatie, je levensstijl en uiteraard van je eigen wensen. Breng dit dus eerst in beeld. Als je weet wat jouw kosten zijn, kun je daar vervolgens daar een passend bedrag bij inschatten. Ook handig is de ‘BufferBerekenaar’van het Nibud. Deze online tool kun je invullen om een goede

indicatie te krijgen van het bufferbedrag dat bij jou past.

Een laatste concrete spaartip is om het PayYourself First principe toe te passen. Dat wil zeggen dat je zodra je inkomsten binnenkrijgt (zoals je salaris), je automatisch jezelf als eerste betaalt door automatisch een vooraf vastgesteld bedrag over te maken naar

je spaarrekening.Veel mensen checken pas aan het einde van de maand of er nog geld over is om te sparen. Onze ervaring is dat dit meestal geen vetpot is. Met een concreet doel en wat handige trucjes moet het sparen jou zeker gaan lukken. En als je zo goed bezig bent en je die ziet spaarrekening groeien en groeien: man, dat voelt goed!

