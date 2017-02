Column How2spendit: Duidelijke doelen

DUIDELIJKE DOELEN

Doe jij je belastingaangifte altijd op het laatste moment? Of puilt jouw bakje nog-op-te-bergen-post uit met administratie die je al maanden geleden had moeten opbergen? Voor velen van ons is dit heel herkenbaar. Dingen waarin je niet zo veel zin hebt, stellen we nou eenmaal graag uit.

Als je je financien te vaak laat liggen, kan dat letterlijk geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan dubbele afschrijvingen die je niet opmerkt of rekeningen die je niet op tijd in het vizier hebt, waardoor je er een boetebedrag over moet betalen. Doodzonde!

Hoe doorbreek je zo’n financieel lakse houding? De kans is heel groot dat je pas echt met je financiën aan de slag gaat, als je gemotiveerd bent. Motivatie begint als je een doel hebt. Stel jezelf daarom de vraag: waar doe je het voor? Misschien geeft het jou rust om een buffer van een x aantal maandsalarissen achter de hand te hebben, zodat je geen stress meer hebt over onverwachte rekeningen. Misschien wil je jezelf elk jaar op een vakantie trakteren, omdat je hier energie uit haalt. Of wil je simpelweg kunnen rondkomen zonder gebruik te hoeven maken van die eeuwige roodstand.

Maak je doelen zo concreet mogelijk. Wanneer je je bewust bent van wat je wilt bereiken, is de volgende stap om praktisch aan de slag te gaan. En dat begint met inzicht in hoeveel je eigenlijk hebt. Weet jij wat er inkomt en hoeveel er uitgaat? Waar kun je op besparen? Hoeveel kun je eigenlijk sparen per maand? Dit kan de eerste keer even een flinke klus zijn (zie het stappenplan in deze Flair).

En tja, als we het dan toch over gedrag hebben, is

het ook goed om even naar je Toxic Spending Habits te kijken: geldgewoontes die niet goed voor je zijn. Zoals shoppen als je niet lekker in je vel zit of je laten verleiden door ‘aanbiedingmails’ van je favoriete merken als je je even verveelt op je werk. Allemaal heel herkenbaar, maar zulke goalkillers! Om korte metten te maken met deze toxics, is het goed om ze vooraf te herkennen en te bedenken hoe je dat kunt voorkomen.

Kijk dus eens kritisch naar jouw geldgedrag. Je hebt alles in je om het ook daadwerkelijk te veranderen en dat begint met ‘willen’. Wil je een beetje op weg geholpen worden? Op How2spendit.nl kun je onze e-learning Grip op Geld doen, waarmee we je in een paar stappen uitleggen hoe je meer inzicht in je financiën krijgt. Dat is helemaal gratis en dus heel budgetvriendelijk!

Als je structureel aandacht besteden aan je geldzaken ziet als iets wat gewoon onderdeel van het leven is, zul je zien dat het best meevalt en dat je je meer in control voelt. Heerlijk, toch?