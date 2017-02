Baan of partner kwijt?

Weet jij hoe je er financieel voor zou staan als je je baan kwijtraakt, gaat scheiden of als je partner overlijdt? En hoe het zit met je pensioen? Daar wil je het vast helemaal niet over hebben. Lees toch maar, wij zochten alvast wat voor je uit.

Tekst: Tosca Sel

Met de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ wilde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1989 meisjes motiveren ‘een vak te leren’, zodat ze later in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien en economisch onafhankelijk zouden zijn. De campagne was succesvol en de trend bleek geen hype – er werkten nog nooit zo veel vrouwen als nu

Uit Flair’s Grote Geldonderzoek blijkt dat 61 procent van de vrouwen zonder kinderen fulltime werkt. Van de moeders is dat 14,9 procent; de meeste werken drie dagen per week. Het is fijn dat dit kan, maar parttime werken is niet per se een goed idee, zegt financieel planner Greet Vernooij. ‘Zolang je met je partner samen bent, is het gezinsinkomen waarschijnlijk voldoende. Maar wat als jullie uit elkaar gaan? Ik zie in mijn praktijk veel vrouwen die na een scheiding een flinke inkomensval maken. En ze krabbelen niet snel op omdat het vaak lastig is om meer te gaan werken in verband met kinderen die zorg nodig hebben of simpelweg omdat ze geen fulltimebaan kunnen vinden.’ Dit zien we ook terug in het geldonderzoek: alleenstaande moeders hebben de meeste geldproblemen. Het is dus goed om even naar de toekomst te kijken. Wat zijn de worstcasescenario’s en hoe kun je je daarop voorbereiden?

WAT ALS WE UIT ELKAAR GAAN?

Als je niet getrouwd bent, en ook geen samenlevingscontract hebt, kun je vrij ‘gemakkelijk’ uit elkaar. Je verdeelt in goed overleg de bezittingen en gaat door met je leven. Bij de ontbinding van een samenlevingscontract of huwelijk komt meer kijken. Je hebt afspraken gemaakt over het delen van bijvoorbeeld de hypotheek, de inkomsten en het spaargeld en nu moet je die overeenkomst gaan ontbinden. Greet Vernooij is gespecialiseerd in scheidingen en heeft een duidelijk advies voor vrouwen. ‘Het is prima als je minder gaat werken, maar probeer gelijk op te blijven gaan. Als je minder gaat werken zodat je voor de kinderen kunt zorgen, kan dat grote financiële consequenties hebben. Als je gaat scheiden, krijg je geen compensatie voor het huishouden en de zorg die je jarenlang op je hebt genomen. Je hebt misschien wel recht op partner- of kinderalimentatie, maar dat is vaak minder dan verwacht. Degene die het geld moet ontvangen, komt er altijd slechter vanaf dan de partner die moet betalen. Van het geld dat de alimentatieplichtige overhoudt, hoeft hij namelijk slechts 60 procent beschikbaar te stellen voor alimentatie. En als je ongehuwd hebt samengewoond, heb je überhaupt geen recht op partneralimentatie. Ga je minder werken om voor de kinderen te zorgen, maak dan financiële afspraken. Waarschijnlijk groeit je eigen spaarrekening niet meer omdat er minder of geen inkomsten zijn; je partner kan je hiervoor compenseren. Het is goed om het over dit soort zaken te hebben, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.’

WAT ALS IK WERKLOOS WORD?

Veruit de meeste mensen die in loondienst werken, hebben als ze hun baan verliezen recht op een WW-uitkering. Dat is een zegen, want het zorgt ervoor dat je niet van de ene op de andere dag zonder inkomsten zit. Een vetpot is het echter niet. Financieel planner Gaston Hendriks helpt mensen om zich voor te bereiden op een ‘life changing event’ als een ontslag.

Hendriks: ‘De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je laatste inkomen en in de maanden erna 70 procent, met een maximum van 3133 euro bruto per maand. Als je salaris aanzienlijk hoger was dan dat maximum, kan de uitkering ontoereikend zijn. Ik raad mijn klanten altijd aan een buffertje van spaargeld op te bouwen zodat ze in slechte tijden hun leven niet direct drastisch om hoeven te gooien. Als je met een WW-uitkering een inkomensduik van een paar honderd of zelfs een paar duizend euro maakt, is het fijn als je dat gat tijdelijk kunt aanvullen met spaargeld. Voor sommige mensen is sparen lastig, omdat ze aan het eind van de maand geen geld overhouden. Ik kijk met hen waar hun geld heen ‘lekt’. Als ze vijf keer per maand uit eten gaan, adviseer ik ze dat minder vaak te doen. Het geld dat ze op die manier besparen, kunnen ze op een spaarrekening zetten en gebruiken als er iets onverwachts gebeurt. Bijvoorbeeld als ze worden ontslagen. Zo hoeven ze niet direct hun leven overhoop te gooien. Voor alleenstaanden is zo’n buffer nog veel belangrijker dan voor mensen met een partner. Partners kunnen elkaar vaak financieel steunen. Een alleenstaande staat er meestal écht alleen voor.’

WAT ALS M’N PARTNER OVERLIJDT?

‘Mensen met een eigen woning hebben vaak al over deze vraag moeten nadenken toen ze hun hypotheek afsloten,’ aldus Hendriks. Als deze is afgestemd op twee inkomens, vraagt de hypotheekverstrekker om een overlijdensrisicoverzekering. Deze dekt bij een eventueel sterfgeval (een deel van) de rente en aflossingen. De bank raadt vaak een verzekering aan die voldoende uitkeert om alle kosten te kunnen betalen. Het is slim om te kijken of er niet een iets ruimere uitkering mogelijk is, zodat je na het overlijden van je partner comfortabel kunt blijven leven. Als jullie nog jonge kinderen hebben, kun je afspreken dat je een ruimere uitkering krijgt tot ze achttien zijn. Het is verstandig om eens goed uit te rekenen wat je nodig hebt om comfortabel te kunnen leven. Stel dat je boven op je eigen inkomen tienduizend euro per jaar nodig hebt om je huidige levensstandaard te kunnen behouden mocht je partner wegvallen. Dan is het slim om dat bedrag mee te verzekeren. Als je ongehuwd samenwoont zonder samenlevingscontract, maar toch voor elkaar wilt zorgen, kun je beiden een levensverzekering afsluiten. Deze keert uit als een van jullie overlijdt. Dit gaat volgens hetzelfde principe als de overlijdensrisicoverzekering. Een levensverzekering kost je vaak maar een paar tientjes per maand, maar scheelt je heel veel kopzorgen als het erop aankomt. Zeker als een van de partners ondernemer is, is dit een goed idee. En die paar tientjes per maand kan bijna iedereen wel betalen.’

De financieel planners die we voor dit artikel spraken, zijn gecertificeerd en lid van beroepsvereniging FFP. Kijk op ffp.nl voor allerhande informatie over financiële planning en adressen van gecertificeerde planners bij jou in de buurt.

