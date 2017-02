Baan of partner kwijt?

Van het geld dat de alimentatieplichtige overhoudt, hoeft hij namelijk slechts 60 procent beschikbaar te stellen voor alimentatie. En als je ongehuwd hebt samengewoond, heb je überhaupt geen recht op partner­ alimentatie. Ga je minder werken om voor de kinderen te zorgen, maak dan nanciële afspraken. Waarschijnlijk groeit je eigen spaarrekening niet meer omdat er minder of geen inkomsten zijn; je partner kan je hiervoor compenseren. Het is goed om het over dit soort zaken te hebben, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.’

Wat als ik werkloos word?

Veruit de meeste mensen die in loondienst werken, hebben als ze hun baan verliezen recht op een WW­uitkering. Dat is een zegen, want het zorgt ervoor dat je niet van de ene op de andere dag zonder inkomsten zit. Een vetpot is het echter niet. Financieel planner Gaston Hendriks helpt mensen om zich voor te bereiden op een‘life changing event’als een ontslag. Hendriks: ‘De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je laatste inkomen en in de maanden erna 70 procent, met een maximum van 3133 euro bruto per maand. Als je salaris aanzienlijk hoger was dan dat maximum, kan de uitkering ontoereikend zijn. Ik raad mijn klanten altijd aan een buffertje van spaargeld op te bouwen zodat ze in slechte tijden hun leven niet direct drastisch om hoeven te gooien. Als je met een WW­uitkering een inkomens­ duik van een paar honderd of zelfs een paar duizend euro maakt, is het in als

je dat gat tijdelijk kunt aanvullen met spaargeld.Voor sommige mensen is sparen lastig, omdat ze aan het eind van de maand geen geld overhouden. Ik kijk met hen waar hun geld heen ‘lekt’. Als ze vijf keer per maand uit eten gaan, adviseer ik ze dat minder vaak te doen. Het geld dat ze op die manier besparen, kunnen ze op een spaarrekening zetten en gebruiken als er iets onverwachts gebeurt. Bijvoorbeeld als ze worden ontslagen. Zo hoeven ze niet direct hun leven overhoop te gooien. Voor alleenstaanden is zo’n buffer nogveel belangrijker dan voor mensen met een partner. Partners kunnen elkaar vaak nancieel steunen. Een alleenstaande staat er meestal écht alleen voor.’