Zo wordt je zonnebril weer zo goed als nieuw

De eerste echt warme week is weer achter de rug en de zonnebrillen zijn weer uit de kast. Maar bij mooi weer hoort strand en zand en zonnebrillen zijn meestal geen goeie combi. Gelukkig kun je heel makkelijk krasjes van de glazen verwijderen!

En daar heb je geen dure fancy producten voor nodig. Het enige dat je hoeft te doen is even naar je badkamer lopen en je tube tandpasta te pakken. Vervolgens volg je deze vier stappen. Een kind kan de was doen:

Poets de glazen schoon met een microvezeldoekje Doe een beetje tandpasta op het glas, maar pas er wel op dat geen tandpasta is voor

wittere tanden of met kleine schurende korreltjes. Wrijf met je vingers de tandpasta zachtjes in cirkeltjes over de glazen. Spoel na een tijdje je bril schoon met lauwwarm water en droog je bril met het doekje.

En tadaa, je zonnebril is weer zo goed als nieuw. Mochten er nou toch nog kleine krassen te zien zijn, herhaal dan het stappenplan.

Zo kun je zonder zorgen altijd je mooiste zonnebril op.



Bron: Glamour | Beeld: Shutterstock