Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Marinka

Marinka (32) werkt full-time als redacteur en woont alleen. Terwijl ze vroeger een gat in haar hand had, legt ze tegenwoordig elke maand wat geld opzij. Sinds Marinka meer interesse kreeg voor het milieu en de manier waarop we met de planeet omgaan, is ze zich bewuster geworden van haar eigen gedrag. Kijk mee in haar huishoudboekje.

Flair samen met Aegon

Netto-inkomsten

Salaris: € 2500

Totaal € 2500

Uitgaven

Huur € 725

Gas, water, licht: € 123

Verzekeringen: € 137

Internet en televisie: € 35

Mobiele telefoon € 10

Ov-abonnement: € 120

Goede doelen: € 30

Totaal € 1430

Spaargeld: €23.000

Wauw! Goeie spaarpot, zeg!

’Ja, het gaat de goede kant op. Ik was tot een paar jaar geleden niet zo van het sparen. Dat hoort misschien bij jong zijn. Ik gaf iedere maand alles uit. Daar kwam opeens verandering in. Ik kreeg meer interesse voor milieu en hoe we met de planeet omgaan. Dat maakte mij ook bewuster van mijn eigen gedrag. Ik verdiende iedere maand een goed salaris, meer dan de meeste mensen die op deze aarde wonen, en ik gaf het allemaal uit. Aan onzin, grotendeels. Toen besloot ik dat ik dat anders wilde gaan doen.’

En? Lukte dat meteen?

‘Niet meteen. Ik had het jarenlang zo gedaan en had vanuit huis ook niets anders geleerd. Dus ik kwam mezelf keihard tegen. Ik merkte dat ik geld uitgaf wanneer ik niet blij was. Had ik een rotdag gehad, dan ging ik naar de kringloopwinkel. Ik was verslaafd aan tweedehandswinkels en ging er veel te vaak naartoe, omdat ik altijd hoopte tussen die oude spullen een pareltje te vinden. Ook als ik dat niet vond, kocht ik altijd wat. Daar moest ik van afkicken. Ik zocht en vond andere dingen die me blij maakten als ik niet lekker in mijn vel zat. Hardlopen bijvoorbeeld, dat gratis is en ook nog eens gezond.’

Spaar je nu met een doel?

‘Jazeker. Ik hoop over een paar jaar in een eigen tiny house te gaan wonen. Dat is een huisje van maximaal 50 vierkante meter groot. Daar zit alles in. Woonkamer, slaapkamer, badkamer en wc. Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking via via. Een vriendin van een vriendin vertelde dat iemand die zij kende sinds kort in zo’n huisje woonde. Toen ben ik gaan googelen. Het idee trok me meteen aan, Lage kosten natuurlijk. Ik betaal nu 725 euro huur voor mijn appartementje. Dan vind ik veel geld. Wat ik ook leuk vind aan een tiny house is dat het je terugbrengt naar de natuur.’

Hoeveel kost een tiny house?

‘Dat ligt helemaal aan wat je wensen zijn. Je kunt het zo gek maken als je wilt. Ik schat dat je vanaf 50.000 euro een basic huisje hebt. Wil je meer voorzieningen en betere materialen, dan kan het oplopen tot zo’n 120.000 euro. Dan heb je wel een te gek ding, hoor. Dat zal ik niet kunnen betalen. Die 50.000 euro hoop ik binnen een jaar te halen. Het is een flink bedrag, zeker omdat ik het alleen bij elkaar moet sparen. Ik probeer ervan overtuigd te blijven dat het kan. Ik ben tenslotte toch al bijna op de helft. Een hypotheek krijgen voor een tiny house is lastig. De banken kennen het gegeven nog niet goed en weten, denk ik, niet wat ze ermee aan moeten. Gelukkig willen mijn ouders me helpen. Ik moet naast het huisje zelf, natuurlijk ook nog een stukje grond huren of kopen. Zij kunnen me geld lenen. Ik heb met ze afgesproken dat ik de eerste 50.000 zelf bij elkaar spaar en zij helpen met de rest.’

Hoe pak je dat sparen aan?

‘Als ik mijn salaris gestort krijg, laat ik het bedrag dat ik nodig heb voor mijn vaste lasten op die rekening staan. Die betalingen worden dan automatisch afgeboekt. Wat er over is, zet ik op mijn spaarrekening. Daar probeer ik van af te blijven. Dat is potentieel spaargeld. Ik neem alleen geld op als het echt nodig is, want dat zijn allemaal extra kosten. Natuurlijk koop ik soms wel een cadeautje voor een vriendin die jarig is. Of ik heb nieuw ondergoed nodig, of zo. Ik probeer zo min mogelijk uit te geven. Ik zie het zo: elke euro die ik uitgeef, brengt me verder weg van mijn droom van een tiny house. Dus ja, dan is het makkelijk om de hand op de knip te houden. Gemiddeld spaar ik zo’n 750 euro per maand.’

Wat is de grootste verleiding?

‘Die kringloopwinkel. Nog altijd. Ik fiets er iedere dag langs op weg naar mijn werk en ik weet: als ik naar binnen ga, ben ik verloren. Terwijl ik thuis juist probeer spullen op te ruimen en weg te doen, omdat ik straks veel kleiner ga wonen. Ik ben er al zeker vier maanden niet meer geweest. Dat vind ik best goed van mezelf.’

Marinka verdient genoeg geld, maar is zich heel bewust van haar uitgaven en spaart consequent. Hoe zit dat bij jou? Er zijn veel mensen die denken dat ze hun financiën helemaal onder controle hebben. Maar als je éven doorvraagt, blijkt dat toch tegen te vallen. Zijn alle verzekeringen nog up-to-date? Hoeveel pensioen wordt er opgebouwd? En is dat voldoende? Aegon begrijpt dat geldzaken lastig en ingewikkeld kunnen zijn en wil helpen met de Goed met Geld test. Dit is een korte test van een paar minuten om te kijken hoe goed jij bent met geld en hoe je nog beter wordt. Zodat iedereen bewust een keuze kan maken voor een gezonde financiële toekomst.

Beeld: iStock