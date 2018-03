Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Carola

Carola (39) werkt fulltime als ambtenaar. Haar man Gerard (40) is engineer. Er komt genoeg geld binnen, maar de opvang voor hun drie dochters is iedere maand nog duurder dan de hypotheek. Kijk mee in haar huishoudboekje.

Netto-inkomsten

Salaris: € 2800

Salaris partner: € 3000

Toeslagen: € 60

Kinderbijslag: € 215

Totaal € 6075

Uitgaven

Hypotheek: € 930

Kinderopvang: € 1000

Gas, water en licht: € 150

Verzekeringen: € 300

Televisie en internet: € 50

Mobiele telefoon: € 100

Boodschappen: € 450

Leaseauto: € 399

Totaal € 3379

Spaarrekening: € 5000

Schulden: € 0

Jullie verdienen een goed salaris. Tevreden?

‘Ja. We maken allebei 36 uur in vier lange dagen. De regelingen voor ambtenaren, waaronder een goed pensioen en de opleidingen die ik mag volgen, zijn goed. Je gaat ook elk jaar een beetje meer verdienen. Vastigheid vind ik belangrijk. Ik ben iemand die zich snel zorgen maakt. Vrienden van ons werken als zzp’er, maar ik zou door de onrust geen oog meer dichtdoen.’

Jullie betalen wel een hoop geld aan kinderopvang.

‘Dat is, naast onze hypotheek, onze grootste kostenpost. Drie dagen buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. Na mijn zwangerschapsverlof gaat ook onze jongste daar drie dagen heen. Duizend euro is veel geld, maar minder werken wil ik niet. Je weet nooit of je de uren die je inlevert, ooit weer terugkrijgt. Dat zou ik zonde vinden.’

Sparen jullie?

‘Ja, alles wat er aan het einde van een maand overblijft. Soms is dat niets, soms een paar honderd euro. We zijn gewend aan veel inkomsten en geven daar ook naar uit. Ik kan soms impulsief veel geld uitgeven. Zo kocht ik laatst een nieuwe fauteuil van 1500 euro. Daar word ik dan verliefd op en dan moet ik ‘m hebben.’

Overleg je zoiets met je man?

‘Nee, dat hoeft niet. Hij moet hem wel mooi vinden, maar wat de stoel kost, vraagt hij niet. We betalen het van onze gezamenlijke spaarrekening, die ook voor noodgevallen is zoals een kapotte auto. Zolang er nog een paar duizend euro op de rekening blijft staan, is het goed. Daarnaast beleggen we voor 500 euro per maand in aandelen. Dat zien we echt als onze spaarpot voor later.’

Zou je ook met minder geld kunnen rondkomen?

‘Dat geloof ik wel. Als ik bijvoorbeeld zou scheiden, kan ik mijn twee-onder-een-kap niet betalen. Toch geloof ik dat ik dan ook gelukkig zou kunnen zijn. Wat minder uit eten, geen eten meer van de traiteur. Dat soort dingen zijn heerlijk, maar ik kan ook prima zonder.’

