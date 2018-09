Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Carola en Gerard

Carola (39) is ambtenaar en getrouwd met Gerard (40), engineer. Samen hebben ze drie kinderen: Jill (5), Jolie (3) en baby Jalou. Carola en Gerard werken allebei 36 uur in vier dagen. Ze hebben allebei een goed salaris en geven daar ook naar uit. Ze sparen maandelijks een bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van wat er aan het einde van de maand overblijft. Daarnaast beleggen ze in aandelen en storten hier elke maand 500 euro in.

Netto-inkomsten

Salaris € 2800

Salaris partner € 3000

Toeslagen € 60

Kinderbijslag € 214,92

_______________________+

Totaal € 6074,92 Spaargeld € 5000 Uitgaven

Hypotheek € 930

Kinderopvang € 1000

Gas, water, licht € 150

Verzekeringen € 300

Televisie en internet € 50

Mobiele telefoon € 100

Boodschappen € 450

Leaseauto € 399

____________________+

Totaal € 3379



Jullie hebben een goed salaris. Tevreden mee?

‘Ja. We werken allebei 36 uur in vier lange dagen. Daardoor hebben we zo ongeveer twee fulltimesalarissen en is ons inkomen lekker hoog. Ik werk als ambtenaar en de regelingen zijn goed. Ik bouw een mooi pensioen op, mag opleidingen volgen in de baas z’n tijd die ik niet eens zelf hoef te betalen. Dat vind ik een fijn idee.’

Werk je al je hele leven als ambtenaar?

‘Eigenlijk wel. Na mijn opleiding kwam ik bij de gemeente terecht. De eerste jaren vond ik het werk niet altijd even uitdagend en twijfelde ik of ik moest solliciteren als er iets leuk voorbijkwam. Toch heb ik dat nooit gedaan. Misschien raak je als ambtenaar ook snel verwend. Het salaris is goed en je gaat elk jaar een beetje meer verdienen. Dat kun je bij een opdrachtgever in het bedrijfsleven wel vergeten. Ik kreeg na twee jaar ook een vast contract, dat gebeurt niet veel meer tegenwoordig. Het gaf ons gezin wat vastigheid.’

Vind je dat belangrijk: vastigheid?

‘Eerlijk gezegd wel, ja. Ik ben iemand die zich snel zorgen maakt. Over mijn werk en inkomen hoef ik dat in elk geval niet te doen. Dat scheelt. Ik heb ook vrienden die als zzp’er werken. In de tijd dat ik mijn werk niet zo leuk vond, zeiden ze tegen me dat ik voor mezelf moest beginnen. Zij waren daar erg gelukkig van geworden. Maar nee, dat is niets voor mij. Ik ben daar te onrustig voor. Ik zou geen oog meer dicht doen van alle zorgen.’

Jullie betalen wel een hoop geld aan kinderopvang.

‘Dat is, naast ons huis, onze grootste kostenpost. Onze oudste dochter gaat naar school en drie middagen per week naar de buitenschoolse opvang. De middelste gaat drie dagen naar het kinderdagverblijf en de jongste is nog even thuis. Ik heb zwangerschapsverlof en neem daarna een maand vakantie op, zodat ik wat langer bij haar thuis kan blijven. Daarna begin ik weer met drie dagen werken en vervolgens vier. Het zal weer wennen zijn, maar dat hoort erbij. Onze jongste gaat straks ook drie dagen naar het kinderdagverblijf. Dan gaan we zo’n 1000 euro per maand betalen aan opvang. Dat is erg veel geld. Minder werken wil ik liever niet. Je weet nooit of je de uren die je inlevert, ooit weer terugkrijgt. Dat zou ik zonde vinden.’

Sparen jullie?

‘Jazeker. Al moet ik toegeven dat onze manier van sparen niet echt hard gaat. Ik zet weg wat er aan het einde van de maand overblijft. Soms is dat niets, soms is het een paar honderd euro. In de maanden dat er niets overblijft, denk ik weleens: waar is het allemaal gebleven? We zijn gewend aan veel inkomsten en geven daar ook naar uit. Een gat in mijn hand zou ik het niet noemen. Wel kan ik impulsief veel geld uitgeven. Zo kocht ik laatst een nieuwe fauteuil van 1500 euro. Daar word ik dan verliefd op en dan moet ik ‘m hebben.’

Overleg je dat soort grote uitgeven met je man?

‘Nee, dat hoeft niet. Bij die stoel stuurde ik mijn man wel even een foto met de vraag of hij hem mooi vond. Dat vind ik wel belangrijk, zeker als ik er veel geld aan uitgeef. We hebben een gezamenlijke spaarrekening waar dit soort dingen van betaald worden. Die is voor noodgevallen zoals een kapotte auto, voor als het leven wat tegenzit en voor aankopen waar we blij van worden. Zolang er nog een paar duizend euro op de rekening blijft staan, is het goed. Daarnaast beleggen we in aandelen. Dat zien we echt als onze spaarpot voor later en voor de kinderen. Daar komen we niet aan. We storten er automatisch elke maand 500 euro in.’

Zou je ook met minder geld goed rond kunnen komen?

‘Dat geloof ik wel, al heb ik het nooit slecht gehad. Ik ben al vijftien jaar samen met mijn man, die altijd goed heeft verdiend. Vroeger thuis was er ook genoeg. Wat dat betreft ben ik goed verwend. Als ik bijvoorbeeld zou scheiden, zou ik financieel best een stap terug moeten doen. In mijn eentje kan ik mijn twee-onder-een-kap niet betalen. Toch geloof ik dat ik dan ook gelukkig zou kunnen zijn, behalve dat ik er natuurlijk niet aan moet denken om van mijn man te scheiden. Wat minder uit eten, geen eten meer van de traiteur. Dat soort dingen zijn heerlijk, maar ik kan ook prima zonder.’

