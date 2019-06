Wees voorbereid: hier scoor je nog ventilators vanaf slechts 15 euro

We hebben er al een aantal bloedhete dagen op zitten en een ventilator was op die momenten dan ook geen overbodige luxe. Kon jij er geen één meer vinden, juist toen je ‘m zo hard nodig had? Wees dan goed voorbereid op de warme periode die nog komen gaat en scoor een fan voor een prikkie.

Als de temperaturen omhoog schieten, gaan de ventilators als warme broodjes over de toonbank. Logisch, maar daarmee is de kans ook groot dat ze allemaal al voor je neus zijn weggekaapt. Eindstand: jij zit zwetend in de hitte zónder ventilator en het is overleven geblazen. Óf je moet er het hele internet voor afstruinen en er uiteindelijk diep voor in de buidel tasten.

Bonus

Gelukkig is daar Blokker, waar de ventilators online nog volop op voorraad zijn. Bij het warenhuis vind je verschillende varianten en je scoort er al één voor nog geen 15 euro. Of je nou een torenventilator wil of een kleintje voor op tafel, bij Blokker ben je aan het juiste adres. Bestellen, maar! Hopelijk heb je ‘m dan precies op tijd in huis.

Beeld: iStock, Lidl