Wat?! ‘Vaste lasten gaan in 2019 met honderden euro’s omhoog’

Begin maar vast met geld opzij zetten; volgend jaar gaan we flink meer betalen voor onze vaste lasten. De koopkrachtontwikkeling die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, geeft een vertekend beeld, schrijft het AD vandaag.

Lekker dan

In 2019 gaan we er in totaal met zo’n € 700,- op achteruit – een prijsstijging van ruim 10% ten opzichte van de totale vaste lasten in 2018. Dat blijkt uit een analyse van online consumentenadviseur Pricewise gebaseerd op de aangekondigde veranderingen in de Miljoenennota.

Zorg-zorgen

Onder meer de zorgpremies gaan omhoog; we moeten gemiddeld zo’n 9% meer gaan betalen voor een zorgverzekering dan dit jaar. Verder stijgen de energiekosten behoorlijk. Dat komt door de nieuwe ODE-tarieven (Opslag Duurzame Energie) en energiebelastingen voor 2019, die een gemiddeld driepersoonshuishouden zo’n € 153,- extra gaan kosten.

Even slikken

Naar verwachting worden de energie- en gastarieven zelf ook nog eens hoger. Energiecontracten met vaste prijzen gaan in 2019 maar liefst 30% meer kosten; een stijging van *slik* € 193,- voor een gemiddeld huishouden. In totaal kan de energierekening komend jaar dus zomaar € 30,- per maand hoger uitvallen. Sorry mensen, weinig good news in dit artikel.

Prijzige ritten

Er bestaat tevens een grote kans dat de premies voor schadeverzekeringen – zoals die voor je auto of woning – omhoog schieten komend jaar. Pricewise vreest dat autobezitters zo’n 10% meer gaan betalen. Daarmee komt de gemiddelde premie voor een autoverzekering neer op € 640,- ten opzichte van de € 582,- dit jaar.

Onvoorspelbaar weer

Voor inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen gaan we – je ziet ‘m al aankomen – ook meer betalen. Dat heeft te maken met een toenemende schadelast door onder andere het steeds vaker voorkomende onvoorspelbare weer. Verwacht wordt dat dit ons zo’n 6% meer gaat kosten dan in 2018; een stijging van zo’n € 25,-.

Dat kan er ook nog wel bij

Ook internet- en tv-abonnementen worden duurder, mede door de toenemende vraag naar datacapaciteit. Daarvoor moeten telecomproviders flink investeren in bijvoorbeeld het aanleggen van glasvezel-, 4G- en over niet al te lange tijd ook 5G-netwerken. We lijken op basis van de laagste tariefstijgingen komend jaar minimaal € 15,- extra uit te moeten geven aan internet en televisie.

