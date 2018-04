Zó tover je een simpel tweedehands jurkje om tot gala-waardig exemplaar

Heb je een feestjurk nodig, maar heb je geen feestelijk, oneindig groot budget voor een spetterend exemplaar? Dan is het bekijken van deze DIY-video je tijd wellicht wel waard.

Lees ook

Luxe interieur? Ga aan de slag met deze DIY deur make-over!

Koopje

Hierin tovert de Amerikaanse blogger Amber Scholl (24) een simpel jurkje uit een tweedehandswinkel – dat haar slechts 4 dollar kostte – om tot een heus va va voom-outfit. Naast de aanschaf van het jurkje gaf ze ook nog ongeveer 100 dollar uit aan knutselspullen. Dat bedrag, omgerekend zo’n 85 euro, is niet niks, maar wel zeer schappelijk voor een waanzinnige, sexy, indrukwekkende, floor-length jurk die niet zal misstaan op een groots gala- of rode loper-event.

Kijk, koop en knutsel!

Amber’s knutselwerk valt behoorlijk in de smaak op het wereldwijde web, want haar video gaat momenteel hartstikke viral. Snappen we, want het is hartstikke inspirerend en doet ons geloven dat ook wij – zonder enige ervaring, net als Amber – zo’n wow-jurk in elkaar kunnen flansen. Kijk, koop en knutsel!

$4 thrift store dress is now my dream prom dress 💁🏻‍♀️#DIY ✂️🖤 pic.twitter.com/dDxi8gqc3o — Amber Scholl 💋 (@AmberScholl) March 31, 2018

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Giphy, Instagram Amber Scholl