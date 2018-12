Je sintcadeau nog niet in huis? Híer scoor je last minute nog de leukste gifts

Het is bijna Sinterklaasavond en dat betekent dat er weer veel cadeautjes worden uitgepakt vanavond. Ben jij er niet aan toegekomen om op tijd cadeautjes te scoren óf ben je slachtoffer van de pakketstress bij PostNL en zijn jouw presentjes nog niet bezorgd? No stress. Je kunt – zélfs vandaag nog – iets leuks op de kop tikken. Flair zet voor jou de beste last minute-cadeautips op een rij.

Alle cadeaus kun je vandaag nog kopen in een daadwerkelijke winkel óf online (want niet bij iedere online aanschaf zit je vast aan die vervelende levertijden)!

Tip 1: zoek een Albert Heijn

Albert Heijn heeft een groot assortiment, dus daar kun je veel leuke cadeaus scoren. Daarnaast zijn de meeste winkels tot 20.00 of zelfs 22.00 uur open, dus kun je ook nadat je uit je werk komt nog naar binnen sjezen. Bij de ‘Appie’ vind je bijvoorbeeld diverse cadeaubonnen; van H&M tot De Bijenkorf en van een bioscoopbon tot een cadeaukaart van Booking.com, waarmee de ontvanger kunt trakteren op bijvoorbeeld een weekendje weg. Een ander leuk idee is een goede wijn of lekker (speciaal) bier, vaak hebben ze hier rond de feestdagen kant-en-klare pakketten van liggen. Natuurlijk kun je ook zelf een pakket samenstellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van leuke tijdschriften, fijne verzorgingsproducten of zalige lekkernijen?

Tip 2: winkelen op het treinstation

Op treinstations zitten vaak winkels die tot later open zijn dan de gebruikelijke openingstijden. Op de grotere stations vind je doorgaans onder meer HEMA’S, Etos-winkels of Rituals-shops, drie winkels gespecialiseerd in leuke (en niet al te prijzige) cadeaus. Kom je alleen bij een kleiner station in de buurt? Een AKO of Bruna is bijna altijd aanwezig en hebben vaak voor iedereen wel een leuk boek of tijdschrift te koop. Ook zit er vaak een bloemenwinkel op of heel dichtbij het station. Scoor daar nog snel een bos bloemen of een mooie plant.

Tip 3: scoor een cadeaubon

Een uitje

Als de ontvanger van het cadeau graag een dagje uit gaat, kun je de ‘Gift For You‘ cadeaukaart kopen. Deze cadeaukaart kun je onder besteden bij hotels, restaurants en de sauna. Of koop een bioscoop– of theaterbon, hiermee kan de ontvanger een leuke film/theatervoorstelling uitkiezen om naar toe te gaan. Zorg wel dat je bij aanschaf kiest voor een E-ticket; dan zit-ie meteen in je mail. Uitprinten en in een gezellig envelopje doen; klaar is Kees.

Een favoriete winkel

Een andere cadeaukaart die leuk is om te krijgen is er één van de lievelingswinkel van de ontvanger. Shopt hij of zij bijvoorbeeld graag bij Sissyboy, H&M, Hunkemöller of Zalando? Veel van deze bonnen zijn zoals gezegd gewoon in de supermarkt te verkrijgen. Van Sissyboy kun je bovendien een digitale giftcard bestellen, die je meteen in je mail ontvangt. Handig!

Schoonheidsproducten

Je hebt veel cadeaukaarten om schoonheidsproducten te kopen. Denk aan Etos, Douglas, Rituals. Ten eerste kun je met shoptegoed voor verzorgingsproducten eigenlijk niet de mist in gaan, ten tweede scoor je sowieso punten als de ontvanger die producten ook nog eens zelf kan kiezen.

Boekenbon

Als de ontvanger van het cadeau van lezen houdt, maar jij vandaag niet meer langs die AKO op het station komt (of wilt), is de boekenbon een uitkomst. Ook deze bon shop je in veel supermarkten. Dat scheelt je ook weer een hoop gewik en geweeg voor het schap met de boeken top 10.

Tip 4: ren naar de Douglas

Ook met parfum zit je áltijd goed. Bij Douglas hebben ze oneindig veel keuze, zowel voor vrouwen als mannen. Ook fijn: er zijn heerlijke geurtjes in verschillende prijscategorieën. Ook kun je écht iets aan de medewerkers hebben als je geen idee hebt wat je moet kopen, ze zijn daar als de beste in adviseren. Geen parfumerie in de buurt? Bij een drogisterij – vaak is er in ieder dorp wel een te vinden – zijn vaak ook parfums verkrijgbaar. De keuze is er misschien wat minder ruim, maar des te sneller hak je de knoop door. 😉

