Inzicht in je financiën: 6 tips om een huishoudboekje bij te houden

Heb jij aan het eind van ieder salaris weer een stukje maand over? Of vliegen de euro’s de deur uit, maar weet je onderaan de streep eigenlijk niet waaraan je het allemaal uitgegeven hebt? Dan kan het een slim idee zijn om een huishoudboekje bij te houden.

In een huishoudboekje – ook wel een kasboek genoemd – houd je bij hoeveel geld je uitgeeft. En belangrijker nog: waaraan. Ook schrijf je op hoeveel er maandelijks binnenkomt. Op die manier houd je het overzicht en weet je precies waar jouw salaris naartoe gaat. En wedden dat je dat dagelijkse koffietje voor in de trein misschien wel laat voor wat het is als je ziet hoeveel het bij elkaar opgeteld eigenlijk kost? Houd je ook nog extra geld over om te sparen. Gevalletje win-win, dus.

Tips huishoudboekje bijhouden

We horen je denken: waar moet je in hemelsnaam beginnen als je een huishoudboekje wil gaan bijhouden? Om je een duwtje in de goede richting te geven, somt Flair een aantal tips voor je op:

1. Bepaal of je het online of offline wil doen

Je kunt op de ‘ouderwetse’ manier er letterlijk een notitieboekje en een rekenmachine bij pakken om jouw financiën op een rijtje te zetten, maar er bestaan tegenwoordig ook een hoop apps op het gebied van geldzaken. Het is maar net aan jou wat je het fijnst vindt en je kunt natuurlijk beide uitproberen. Een voordeel aan online je geldzaken bijhouden is dat je vaak niet handmatig hoeft uit te rekenen wat je allemaal uitgegeven en verdiend hebt. Scheelt toch weer een stapje.

2. Zet je maandelijkse inkomsten op een rij

Besloten of je online of offline je huishoudboekje wil bijhouden? Zet dan al je inkomsten op een rijtje. Denk hierbij aan je salaris, maar neem bijvoorbeeld ook bepaalde toeslagen mee. Krijg in een bepaalde maand iets extra’s, zoals een bonus op werk? Neem die dan ook mee in het overzicht van die periode.

3. Wat zijn je vaste lasten?

Je hypotheek- of huurkosten, zorgverzekering, telefoonabonnement en ga zo maar door: wat wordt er iedere maand sowieso van je rekening geschreven en wat zijn de kosten waar je in principe niet op kunt bezuinigen? Schaal die onder je vaste lasten. Spaar je iedere maand een bepaald bedrag? Reken dat dan ook tot deze categorie.

4. Maak een begroting en categoriseer je uitgaven

Hoeveel geld heb je nog over van je salaris wanneer je alle vaste lasten eraf hebt getrokken? Bedenk (ongeveer) hoe je dat geld wil gaan besteden die maand. Verdeel dat budget onder in verschillende categorieën: van boodschappen tot kleding en etentjes buiten de deur. Tot slot is het belangrijk om per indeling vast te stellen hoeveel geld je er gemiddeld aan uitgeeft of er aan uit wíl geven.

5. Kun je ergens op besparen?

Als je alles eenmaal op een rijtje hebt gezet, is het tijd om te kijken waar je misschien op kunt besparen. Heb je bijvoorbeeld een torenhoog telefoonabonnement dat nergens voor nodig is? Kijk dan of je die naar beneden kunt schroeven. Haal je inderdaad iedere dag op weg naar werk een koffietje bij de kiosk? Ga dan na of je daar echt zo van geniet of dat je dat drankje ook best thuis kunt drinken voordat je de deur uitgaat. Het lijkt misschien een kleine uitgave, maar als je al die koffietjes bij elkaar optelt, wordt het toch ineens best een grote kostenpost.

6. Spaardoel

Sparen noemden we al even kort bij de vaste lasten, maar we wijden er ook maar een los puntje aan. Want sparen kan er soms best bij inschieten. Spaar je de ene maand honderd euro, kom je de andere keer uit op het dubbele en een maand later weer op niets? Probeer dan een vast bedrag te bepalen dat je sowieso wil overboeken naar je spaarrekening. Het makkelijkst is om dit in te stellen in je internetbankieren; dan hoef je het niet handmatig te doen en kun je het niet meer vergeten.

Apps geldzaken

Of je aan het einde van de maand nou wel of niet uitkomt met je geld: meer inzicht creëren in je financiën kan voor niemand kwaad. En zeg eens eerlijk, het is best fijn om te weten waar die euro’s blijven toch? En vooral: waar je hier en daar een beetje op kunt bezuinigen? Gelukkig bestaan er tegenwoordig een hoop apps die hierbij kunnen helpen. Heb jij een gat in je hand en kun je nog wel wat extra tips gebruiken om geld te besparen? Dan is dit Japanse stappenplan misschien iets voor jou. De manier waarop ze daar een huishoudboekje bijhouden, zou bijdragen aan het besparen van flink wat euro’s.

