De verwarming moet weer aan, we zitten vaker binnen voor de buis en langzaam maar zeker moeten we ook weer geloven aan het inslaan van cadeautjes voor de feestdagen. Geen wonder dat veel mensen tijdens de herfst- en wintermaanden duurder uit zijn dan ’s zomers.

Dat we komende maanden wat meer geld kwijt zijn, is iets wat we maar voor lief moeten nemen. Maar met hier en daar een beetje besparen, is natuurlijk niets mis. Helpling.nl schiet te hulp en geeft je tips om wat minder geld kwijt te zijn aan het huishouden:

1. Koopjes jagen

Wasmiddel in de bonus? Toiletartikelen afgeprijsd? Schoonmaaksprays 1+1? Hup, rennen naar de winkel! Probeer een inschatting te maken van wat je de komende maanden nodig hebt en sla de afgeprijsde artikelen gerust in, want je kunt schoonmaakmiddelen prima bewaren. Het kost je misschien in één keer wat geld, maar op den duur zal je merken dat je flink wat bespaard hebt.

2. Verwarming 1 graad lager

Nu valt het misschien nog mee, maar op een gegeven moment zullen we toch echt moeten dealen met lagere temperaturen. Logisch gevolg: de verwarming gaat aan. Maar zet ‘m eens één graadje lager. Je voelt het bijna niet, maar je portemonnee merkt wel degelijk verschil. Je zou namelijk zo’n 6 procent op de energierekening kunnen besparen, wat neerkomt op zo’n 60 euro per jaar.

3. Gebruik azijn en soda

Heb jij voor ieder klusje in huis weer een ander schoonmaakmiddel in de kast staan? Nergens voor nodig! Schoonmaakazijn en baking soda zijn hartstikke goedkoop en je kunt er veel dure schoonmaakproducten mee vervangen. Kalk op de badkamertegels? Azijn is je beste vriend. En ook baking soda kun je voor vele doeleinden gebruiken in het huishouden. Deze 20 dingen, bijvoorbeeld.

4. Lucifers

Heb je een dure luchtverfrisser op het toilet staan die al gauw weer aan vervanging toe is? Je kunt ook kiezen om een doosje lucifers bij de wc neer te leggen. Steek er direct na het toiletbezoek eentje aan en de ongewenste geur is binnen no time verdwenen.

5. Weg met stof

Stof is niet alleen smerig, maar kan je ook nog eens duur komen te staan. Hoe dan, horen we je denken. Dat zit zo: een stoffige radiator is 30 procent minder krachtig, waardoor-ie dus meer energie verbruikt. Gebruik een föhn om het ding eens in de zoveel schoon te blazen. Kleine moeite, scheelt een hoop.

6. Geen water verspillen

Douchen, je handen wassen, koken en het toilet doorspoelen: al met al gebruiken we heel wat water op een dag. Minder water gebruiken in het huishouden om zo de kosten te drukken? Dat doe je zo.

