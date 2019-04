Katsjing! Met deze tips bespaar je sowieso op je boodschappen

Even snel iets in je karretje gooien, inpakken en wegwezen. Niet dus! Met deze slimme tips bespaar je zeker 30 % op je boodschappen.

Tip 1: Efficiënt shoppen

Ga één keer per week naar de supermarkt om de meeste boodschappen te doen. Als je niet elke dag inkopen gaat doen, kom je minder in de verleiding.

Tip 2: Inplannen

Maak een lijstje en plan je maaltijden voor de hele week in. Laat één dag open voor spontane invulling, omdat het toch vaak anders loopt dan je denkt.

Tip 3: Check je koelkast

Check voordat je naar de winkel gaat altijd je keukenkastjes. Wat heb je nog in huis? Daarmee voorkom je dat je dingen dubbel koopt of moet weggooien.

Tip 4: Goed bewaren

Zorg dat eten langer goed blijft. Sommige potjes (jam bijvoorbeeld) kunnen na het openen beter in de koelkast. En met een vieze lepel door de pesto of appelmoes roeren betekent dat er snel schimmel in komt.

Tip 5: Pas op voor aanbiedingen

Koop aanbiedingen alleen als het écht goede aanbiedingen zijn. 1+1 gratis is top. Is iets van € 2,05 afgeprijsd naar € 1,99, dan kun je het prima laten liggen.

Tip 6: Gebruik je koppie

Gebruik je rekenmachine bij de zoektocht naar wat het goedkoopst is. Kijk niet alleen naar de verkoopprijs, maar ook naar hoeveel erin zit. Hoeveel betaal je precies per luier of per gram? Omrekenen is de enige manier om erachter te komen.

In ‘Flair’s Budget Boek: Sparen & Spenden’ vind je de rest van de 35 tips. Deze Flair’s Special ligt nu in de winkel of kan je hier bestellen.