Eens of oneens? ‘De verwarming aanzetten als het buiten nog 15°C is, is onnodig’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘De verwarming aanzetten als het buiten nog 15 graden is, is onnodig’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Je kinderen vervoeren in een bakfiets is onverantwoord’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Annousjka: Buitentemperatuur is niet bepalend of de verwarming wel of niet aangaat. Gaat erom wat de temperatuur in huis is. Is dat onder de 20,5 graad, op momenten dat we thuis zijn, gaat de verwarming automatisch aan.

Suzan: Soms is het zo kil in huis, dan zet ik hem wel eventjes aan. En hoe warm/koud het buiten is, doet er voor mij niet toe.

Madelon: Ik trek eerst een warme trui aan en drink een kop thee of neem een warme douche, dat helpt vrijwel altijd. Als het rond de 10 graden is buiten, doe ik de verwarming wel een uurtje aan.

Petra: Bij mij gaat de verwarming aan als het binnen 18 graden is, ongeacht de buitentemperatuur.

Lenie: Dat ligt aan je huis. Zit deze vol in de zon, is het vaak niet nodig. Maar sommige huizen zitten constant in de schaduw en is het al gauw veel kouder binnen dan buiten.

Sylvia: Van mij hoeft dat nog niet maar ik heb een dochter die het koud vindt.

Mar: Nee joh, sport van maken het zo lang mogelijk te rekken! Gelukkig zijn we hier in huis geen koukleumen.

Sanne: True!

Christel: We proberen te wachten elk jaar tot 1 november. Met een goed geïsoleerd huis en veel ramen en een beetje zon per dag lukt dat elk jaar opnieuw.

Renate: Eerst een trui aantrekken, maar als je het dan nog steeds koud hebt mag-ie aan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock