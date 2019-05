Eens of oneens? ‘Afhaalmaaltijden kosten onnodig veel geld’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Afhaalmaaltijden kosten onnodig veel geld’.

Nadine: Natuurlijk is het onnodig, het is een luxe. Maar dat neemt niet weg dat het soms fijn is. En veel geld? Je moet de kosten van het gebouw en personeel erbij rekenen, dus tuurlijk is het duurder dan zelf koken…

Jialiang: Prijs valt mee, maar vooral minder gezond. Zelf koken wij elke avondmaaltijd een kilo groenten voor twee volwassenen en een kind van 7, bij afhaal krijg je dit nooit voor elkaar.

Susanne: Het kost wel meer geld maar je betaalt ook voor het feit dat een ander het voor je kookt. Ik bestel meestal dingen die ik thuis zelf ooit kook. Zoals sushi en Thais.

Petra: Ik schrik altijd van die prijzen. Maar buiten dat vind ik zelf vers gemaakt sowieso lekkerder!

Esther: Vaak wel maar soms wel makkelijk en snel.

Leonie: Nee hoor. Zo duur is het niet. Als ik alle ingrediënten los koop of ik bestel, ben soms nog meer geld kwijt om het zelf te maken en dan moet ik het ook nog doen ook.

Marjet: Vorige week 3 pizza’s besteld, 35 euro. Dat vind ik echt wel veel geld.

