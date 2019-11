Sinterklaas is in het land! 10x de leukste schoencadeautjes onder de €10

Vanaf vandaag is Sinterklaas weer in het land. De hoogste tijd om alle schoenen te verzamelen en bij de deurmat, open haard of verwarming te zetten. Maar wat zijn nou leuke presentjes om in de laarzen en sneakers te strooien? Flair geeft een overzicht van de tien leukste schoencadeautjes onder de 10 euro.

K’NEX Dragster – Bouwset

Met deze K’NEX bouwset kun je een ‘Dragster’ bouwen. Door de veertig onderdelen wordt jouw kind aangemoedigd om zijn of haar eigen verbeelding te gebruiken, en op verschillende manieren te spelen en bouwen. €6,99, bol.com.

Totum Unicorns knutselset

Met deze gipsset kunnen jouw kids hun eigen unicorns maken. Meng het gips met het water, laat het drogen en beschilder de eenhoorn naar eigen keuze. Met deze knutselset kunnen twee unicorns gemaakt worden en de vorm is herbruikbaar. €8,49, bol.com.

NERF Microshots Stryfe SE2 – Blaster

In de Nerf MicroShots-serie vind je alle miniversies van de favoriete blasters van jouw stoere kroost. De blaster wordt geleverd met twee darts. €9,99, bol.com

PLAYMOBIL Spirit Riding Free – met Solana

Met deze PLAYMOBIL set van van Dreamworks Spirit Riding Free kan je kindje vrolijk gaan paardrijden. Zo kan hij of zij Solana verkleden en het paard Luna zelf opzadelen. €9,99, bol.com

De Gorgels – Gorgels Vriendenboek

In dit vrolijke vriendenboekje kan je kind door alle vriendjes en vriendinnetjes leuke vragen over hun vriendschap en de Gorgels laten invullen. Bobba en Belia hebben al een pagina ingevuld. €9,99, bol.com

LEGO DUPLO – Babydieren

Het speelgoedpakket bevat vier schattige speelgoeddieren: een panda, een witte tijger, een giraffe en een olifant. Daarnaast bevat het een bamboetak, een roze bloem en een kleine boom als accessoire-element. Het helpt je peuter om te leren en zich te ontwikkelen! €9,95, bol.com

Uno Junior – Kaartspel

Het bekende, klassieke spel UNO, maar dan voor de jongste spelfanaten. De regels zijn eenvoudig uitgelegd en er staan verschillende dierenafbeeldingen op de kaarten. €8,95, bol.com

TOPModel Dress me up – TROPICAL

In dit kleur- en stickerboek kunnen de kids hun creativiteit helemaal laten gaan. De modellen kunnen naar eigen zin worden ingekleurd en net wat extra’s krijgen door de vele bijgevoegde stickers. €7,95, bol.com

LEGO City – Politiepatrouille Auto

De politiepatrouille-auto van Lego City is een super stoer voertuig. Je kids kunnen de politieman helpen met het regelen van het verkeer door middel van de bijgeleverde pionnen. €9,95, bol.com

Playgo Puzzel – Safari

Deze puzzel gemaakt van stevig kunststof is perfect voor jouw peuter. Door de safaridieren op de juiste plaats bij elkaar te puzzelen creëren ze een goede hand-oogcoördinatie. €8,09, Bol.com

Beeld: iStock, bol.com