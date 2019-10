Ga je samenwonen? Vergeet déze geldzaken niet te regelen

Verhuizen, samenwonen, of je huis babyproof maken? Dat wordt lekker woonbladen doorspitten en moodboards maken. Maar slik: er moet nog wel wat meer geregeld worden… No stress, Flair helpt je een handje. Er zijn namelijk dingen die erbij in kunnen schieten of waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar onderstaande geldzaken kun je maar beter zo snel mogelijk achter de rug hebben.

1. Praat over poen!

“Schat, we moeten praten…” Nog voor de verhuiswagen komt voorrijden, wil je weten hoe je partner met geld omgaat. Ruzie over geldzaken is namelijk 1 van de grootste relatiekillers. En dus moet je weten of er spaargeld of juist schulden in het spel zijn. En wat er bij hem of haar maandelijks in en uit gaat. Natuurlijk moet je zelf ook met de billen bloot.

2. Open een gezamenlijke rekening

Hebben jullie allebei je financiële verleden opgebiecht, dan is het tijd om vooruit te kijken. Open een gezamenlijke rekening en beslis wat jullie samen betalen en wat niet. Volgens het Nibud zijn er 4 manieren om de lasten te verdelen:

Ieder betaalt de helft Jullie verdelen de kosten naar verhouding van het inkomen Een van beiden neemt alle kosten op zich en de ander betaalt een vaste bijdrage. Jullie houden allebei hetzelfde over voor persoonlijke uitgaven

Wat eerlijk is, hangt af van jullie situatie.

3. Word fiscale partners

“Wil je mijn fiscale partner worden?” Een romantisch aanzoek is het niet, maar waarschijnlijk wel voordelig. Fiscaal partnerschap betekent dat jullie voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag opgeeft in de aangifte. Je wordt niet automatisch fiscale partners als je gaat samenwonen, dus als jullie samen geen kind of eigen huis hebben, is een bezoekje aan notaris voor een samenlevingscontract raadzaam. Daar betaal je tussen de € 300 en € 600 voor.

4. Regel je pensioen

Natuurlijk ga je ervan uit dat jullie samen oud worden. Maar als de ander voor zijn of haar pensioenleeftijd overlijdt, kun jij recht hebben op partnerpensioen. En andersom. Jullie moeten elkaar dan wel hebben aangemeld bij de pensioenfondsen, iets dat veel samenwoners vergeten. Als jullie niet getrouwd zijn, vragen de meeste pensioenfondsen om een samenlevingscontract.

Tekst: Irene van den Berg