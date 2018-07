Nú al zin in: familie Roelvink in nieuw seizoen ‘Effe geen cent te makken’

Dries, Dave, Donny en de rest van Roelvink-clan zijn komend seizoen bij SBS6 te zien in het programma Effe geen cent te makken. Zij verlaten hun huis in de PC Hooftstraat en nemen hun intrek in een minimawijk in de hoofdstad.

Op een houtje bijten

De arme Roelvinkjes moeten een maand lang proberen voor 1000 euro te leven. “Dries gaat voor het eerst in zijn leven een huishoudboekje bijhouden”, aldus de makers van het programma.

Succesvolle voorgangers

Het nieuwe seizoen is vanaf 19 september te zien. Eerder deden René Froger en zijn gezin, en Geer & Goor al aan het programma mee.

Verslavend, die camera’s op je neus

Reality-tv is de familie Roelvink niet onbekend. In 2015 werden ze gevolgd voor hun eigen reallife soap De Roelvinkjes. In het tweede seizoen, Dave en Donny doen zaken, verschoof de focus naar Dries’ zoons. Daarnaast had Dave ook nog even zijn eigen serie Dave het huis uit, dat een online exclusive was van RTLxl, en was hij deelnemer in het zeventiende seizoen Expeditie Robinson. Donny houdt de gemoederen momenteel flink bezig door zijn deelname aan Temptation Island Vips, waar verleidster Danique het hem behoorlijk moeilijk maakt…

Wij kijken énorm uit naar de serie. Al was het alleen al om de hilarische teksten (🤣) die Dave aan de lopende band uitkraamt:

Beeld: Hollandse Hoogte