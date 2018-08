Droom je van zo’n hippe 50’s koelkast? Hier koop je ‘m voor een prikkie

Een koelkast is niet het mooiste item in de keuken. Gelukkig zijn er bepaalde merken die met vintage ogende ontwerpen in prachtige kleuren verandering in proberen te brengen. Eén probleem: die fancy koelkasten zijn doorgaans niet de goedkoopste modellen, en da’s nog mild omschreven.

Blikvanger binnen handbereik

Droom jij ook altijd al van zo’n prachtexemplaar in je keuken, maar dwarsboomt de minimale inhoud van jouw portemonnee die plannen? Dan hebben we goed nieuws; onze favoriete budgetsupermarkt schiet volgende week te hulp.

50’s vibes

Lidl verkoopt vanaf volgende week namelijk lage koelkasten met die waanzinnige vintage uitstraling, in de pastelkleuren mint en roze. Het retro ‘witgoed’ heeft een inhoud van 121 liter, drie glasplaten, een schuiflade en drie vakken in de deur met een eierhouder. De temperatuur is op zeven standen in te stellen en de koelkast is ook nog eens energiezuinig.

Wekker zetten

En de prijs? Die is stiekem nog het allermooist. Voor ‘slechts’ € 199 is de koelkast al van jou. Je koopt ‘m níet in de winkel, maar enkel op de website, waar-ie vanaf 27 augustus verkrijgbaar is. Wie gaat z’n wekker zetten?

