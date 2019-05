Het bladeren door de folder van Lidl heeft ons deze week intens gelukkig gemaakt én nog meer doen uitkijken naar de zomermaanden. Bij de budgetsupermarkt scoor je namelijk niet alleen een gigantisch badeiland om met ál je vriendinnen op te chillen, maar ook de leukste pool floats die jouw vakantie nóg leuker maken.

Dobberen op een luchtbedje op de zee of in het zwembad wordt nog beter op een pool float die er een beetje gezellig uit ziet. Én waar je een aantal leuke vakantiekiekjes mee kunt maken. Want eerlijk is eerlijk, da’s ook best belangrijk, toch?

Lees ook

Lidl brengt spotgoedkope variant van La Prairie crème op de markt

Vijf varianten

Bij Lidl vind je vanaf donderdag 23 mei een heuse strandcollectie, waaronder een aantal fantastische pool floats die per stuk voor een bedrag van slechts 8,99 euro over de toonbank gaan. Er zijn vijf verschillende varianten te vinden, zowel in de winkel als in de online shop van de budgetsupermarkt. Waar je uit kunt kiezen? Een champagnefles, ananas, pizzapunt, cactus en een popcornbak. Geinig, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Lidl